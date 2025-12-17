Donald Trump lanza FUERTE FRASE e inquieta a ciudadanos e inmigrantes: "Lo mejor está..."

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrecerá este miércoles un discurso nacional en vivo desde la Casa Blanca a las 21:00 horas, hora del Este. En su intervención, repasará su primer año desde que volvió a asumir la presidencia. El discurso llega en un momento en el que la atención sobre la economía y los retos internos del país está en aumento, y a poco más de un año de las elecciones legislativas de medio mandato, según informa EFE.

Donald Trump lanza fuerte frase e inquieta a ciudadanos e inmigrantes en Estados Unidos

A través de su cuenta de Truth Social, Trump adelantó parte del contenido de su mensaje: "Mañana por la noche, a las 9 p. m., daré un discurso a la nación, en vivo desde la Casa Blanca. Ha sido un gran año para nuestro país, ¡y lo mejor está por venir!", señaló. Su declaración generó expectativa y cierta preocupación entre ciudadanos e inmigrantes por el tono de sus próximas medidas, según informa EFE.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que el mandatario enfocará su intervención en los logros alcanzados durante sus primeros 11 meses en el poder y en los proyectos que planea implementar en los próximos tres años. "Hablará extensamente sobre todo lo que ha hecho para devolver la grandeza a nuestro país y lo que planea hacer para seguir cumpliendo con el pueblo estadounidense", explicó Leavitt, según EFE.

Economía y costo de vida: los temas críticos en el próximo discurso de Trump

Uno de los puntos centrales de la alocución será la inflación y el aumento del costo de vida, un tema que ha generado críticas incluso dentro de su propia base de seguidores. La Reserva Federal ha señalado que la subida de precios, actualmente en torno al 3 %, está vinculada en gran medida a los aranceles establecidos por el propio Trump, según informa EFE.

Se espera que el presidente destaque sus esfuerzos por reducir la presión económica sobre las familias estadounidenses, en un intento de revertir la percepción de que ha priorizado la política exterior sobre los asuntos internos. Esta situación se convirtió en un factor determinante en los resultados de las elecciones del pasado 5 de noviembre, en las que los republicanos sufrieron derrotas significativas en varios estados clave, según reporta EFE.