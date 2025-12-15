Costco anuncia el CIERRE TOTAL de sus sucursales en Estados Unidos: ¿cuándo será?

Con la temporada de fin de año acercándose, Costco USA ha confirmado que cerrará temporalmente todas sus sucursales en Estados Unidos durante algunos días clave del calendario festivo. La medida tiene como objetivo permitir que sus empleados disfruten de las festividades, mientras que los clientes deberán planificar sus compras con antelación.

Según la compañía, estas acciones forman parte de su política habitual de observancia de días festivos nacionales y otras celebraciones importantes.

¿Cuándo cerrará Costco todas sus sucursales en Estados Unidos?

De acuerdo con Costco, el próximo cierre total se producirá el 25 de diciembre, con motivo del Día de Navidad. Todas las tiendas reabrirán el viernes 26 de diciembre, permitiendo a los clientes continuar con sus compras de manera presencial.

Este cierre se suma a la política habitual de la empresa, que contempla la observancia de diversos días festivos importantes, brindando a sus empleados tiempo libre durante fechas clave del calendario estadounidense.

Durante estas jornadas, la cadena de almacenes recomienda que los clientes planifiquen sus compras con antelación, ya que, al igual que en otras tiendas y supermercados, suele haber horarios reducidos en la víspera de la festividad y cierre total durante el día señalado.

Según Costco USA, estos cierres forman parte de su compromiso de permitir que sus colaboradores disfruten de tiempo con sus familias y celebren los días festivos nacionales.

Calendario completo de cierres de Costco USA en 2026: planifica tus compras con antelación

Costco mantiene uno de los calendarios de días festivos más completos en comparación con sus competidores, según información de la empresa. Además del cierre por Navidad, la cadena cerrará sus tiendas en las siguientes fechas durante 2026:

Día de Año Nuevo: jueves 1 de enero de 2026

Pascua (Easter): domingo 5 de abril de 2026

Memorial Day (Día de los Caídos): lunes 25 de mayo de 2026

Día de la Independencia: viernes 3 de julio de 2026 (observado un día antes del 4 de julio, que cae sábado)

Labor Day (Día del Trabajo): lunes 7 de septiembre de 2026

Thanksgiving Day (Día de Acción de Gracias): jueves 26 de noviembre de 2026

Día de Navidad: viernes 25 de diciembre de 2026

Según Costco USA, estas fechas representan compromisos importantes tanto para sus trabajadores como para sus clientes, por lo que se recomienda que las familias y los compradores habituales planifiquen sus visitas con antelación para evitar inconvenientes.