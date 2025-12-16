¡Muy importante! El inicio del nuevo año 2026 trae consigo una serie de gastos que pueden desestabilizar los hogares en EE. UU., especialmente para las familias hispanas que dependen de los cupones de alimentos de SNAP. En estados como Florida, Texas, California, Nueva York e Illinois, es necesario conocer la fecha exacta en que se acredita el dinero en la tarjeta EBT. AQUÍ la guía completa.

Este es el calendario de pagos SNAP para enero 2026 y en cada estado de EE. UU.

En Líbero, te compartimos el calendario actualizado de pagos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) de enero de 2026 en estos estados del país americano.

Estos beneficios son de gran provecho para los extranjeros que residen en Florida, Texas, California, Nueva York, Illinois, Arizona o Nevada. A continuación, las fechas de pago y más.

Estado / Territorio de EE. UU. Fechas de pagos SNAP ENERO 2026 Alabama 4 al 23 de enero Alaska 1 de enero Arizona 1 al 13 de enero Arkansas 4 al 13 de enero California 1 al 10 de enero Colorado 1 al 10 de enero Connecticut 1 al 3 de enero Delaware 2 al 23 de enero Distrito de Columbia 1 al 10 de enero Florida 1 al 28 de enero Georgia 5 al 23 de enero Guam 1 al 10 de enero Hawái 3 al 5 de enero Idaho 1 al 10 de enero Illinois 1 al 20 de enero Indiana 5 al 23 de enero lowa 1 al 10 de enero Kansas 1 al 10 de enero Kentucky 1 al 19 de enero Luisiana 1 al 23 de enero Maine 10 al 14 de enero Maryland 4 al 23 de enero Massachusetts 1 al 14 de enero Michigan 3 al 21 de enero Minnessota 4 al 13 de enero Mississippi 4 al 21 de enero Misuri 1 al 22 de enero Montana 2 al 6 de enero Nebraska 1 al 5 de enero Nevada 1 al 10 de enero Nuevo Hampshire 5 de enero Nueva Jersey 1 al 5 de enero Nuevo México 1 al 20 de enero Nueva York (estado de EE. UU.) 1 al 9 de enero Dakota del Norte* 1 de enero * Carolina del Norte* 3 al 21 de enero* Ohio 2 al 20 de enero Oklahoma 1 al 10 de enero Oregón 1 al 9 de enero Pensilvania 3 al 14 de enero Puerto Rico 4 al 22 de enero Rhode Island 1 de enero Carolina del Sur 1 al 19 de enero Dakota del Sur 10 de enero Tennessee 1 al 20 de enero Texas 1 al 28 de enero Utah 5, 11 y 15 de enero Vermont 1 de enero Virginia 1 al 7 de enero Washington 1 al 20 de enero Virginia Occidental 1 al 9 de enero Wisconsin 1 al 15 de enero Islas Vírgenes 1 de enero

¿Por qué los pagos se llevan a cabo en diferentes días en los estados de EE. UU.?

Es importante saber que cada estado estadounidense establece su propia fecha de depósito según se manejen los criterios internos, los cuales pueden incluir el último dígito del número de caso, el número del Seguro Social o la inicial del apellido.

Vale mencionar que esta variabilidad puede llevar a algunos residentes de las ciudades, tales como Miami, Dallas o Los Ángeles, recibir sus pagos en diferentes días.