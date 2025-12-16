0

MUCHA ATENCIÓN beneficiarios SNAP: este es el calendario OFICIAL de pagos para ENERO 2026 y en cada estado de EE. UU.

En esta guía podrás encontrar las fechas oficiales de los pagos SNAP en enero del próximo año y qué estados brindarán la asistencia alimentaria en EE. UU.

¡Muy importante! El inicio del nuevo año 2026 trae consigo una serie de gastos que pueden desestabilizar los hogares en EE. UU., especialmente para las familias hispanas que dependen de los cupones de alimentos de SNAP. En estados como Florida, Texas, California, Nueva York e Illinois, es necesario conocer la fecha exacta en que se acredita el dinero en la tarjeta EBT. AQUÍ la guía completa.

En Líbero, te compartimos el calendario actualizado de pagos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) de enero de 2026 en estos estados del país americano.

Estos beneficios son de gran provecho para los extranjeros que residen en Florida, Texas, California, Nueva York, Illinois, Arizona o Nevada. A continuación, las fechas de pago y más.

EE. UU.

Estado / Territorio de EE. UU.Fechas de pagos SNAP ENERO 2026
Alabama4 al 23 de enero
Alaska1 de enero
Arizona1 al 13 de enero
Arkansas4 al 13 de enero
California1 al 10 de enero
Colorado1 al 10 de enero
Connecticut1 al 3 de enero
Delaware2 al 23 de enero
Distrito de Columbia1 al 10 de enero
Florida1 al 28 de enero
Georgia 5 al 23 de enero
Guam1 al 10 de enero
Hawái3 al 5 de enero
Idaho1 al 10 de enero
Illinois1 al 20 de enero
Indiana5 al 23 de enero
lowa1 al 10 de enero
Kansas1 al 10 de enero
Kentucky1 al 19 de enero
Luisiana1 al 23 de enero
Maine10 al 14 de enero
Maryland4 al 23 de enero
Massachusetts1 al 14 de enero
Michigan3 al 21 de enero
Minnessota4 al 13 de enero
Mississippi4 al 21 de enero
Misuri1 al 22 de enero
Montana2 al 6 de enero
Nebraska1 al 5 de enero
Nevada1 al 10 de enero
Nuevo Hampshire 5 de enero
Nueva Jersey1 al 5 de enero
Nuevo México1 al 20 de enero
Nueva York (estado de EE. UU.)1 al 9 de enero
Dakota del Norte*1 de enero *
Carolina del Norte*3 al 21 de enero*
Ohio2 al 20 de enero
Oklahoma1 al 10 de enero
Oregón1 al 9 de enero
Pensilvania3 al 14 de enero
Puerto Rico4 al 22 de enero
Rhode Island1 de enero
Carolina del Sur1 al 19 de enero
Dakota del Sur10 de enero
Tennessee1 al 20 de enero
Texas1 al 28 de enero
Utah5, 11 y 15 de enero
Vermont1 de enero
Virginia1 al 7 de enero
Washington1 al 20 de enero
Virginia Occidental1 al 9 de enero
Wisconsin1 al 15 de enero
Islas Vírgenes1 de enero

¿Por qué los pagos se llevan a cabo en diferentes días en los estados de EE. UU.?

Es importante saber que cada estado estadounidense establece su propia fecha de depósito según se manejen los criterios internos, los cuales pueden incluir el último dígito del número de caso, el número del Seguro Social o la inicial del apellido.

Vale mencionar que esta variabilidad puede llevar a algunos residentes de las ciudades, tales como Miami, Dallas o Los Ángeles, recibir sus pagos en diferentes días.

