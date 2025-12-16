- Hoy:
MUCHA ATENCIÓN beneficiarios SNAP: este es el calendario OFICIAL de pagos para ENERO 2026 y en cada estado de EE. UU.
En esta guía podrás encontrar las fechas oficiales de los pagos SNAP en enero del próximo año y qué estados brindarán la asistencia alimentaria en EE. UU.
¡Muy importante! El inicio del nuevo año 2026 trae consigo una serie de gastos que pueden desestabilizar los hogares en EE. UU., especialmente para las familias hispanas que dependen de los cupones de alimentos de SNAP. En estados como Florida, Texas, California, Nueva York e Illinois, es necesario conocer la fecha exacta en que se acredita el dinero en la tarjeta EBT. AQUÍ la guía completa.
Este es el calendario de pagos SNAP para enero 2026 y en cada estado de EE. UU.
En Líbero, te compartimos el calendario actualizado de pagos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) de enero de 2026 en estos estados del país americano.
Estos beneficios son de gran provecho para los extranjeros que residen en Florida, Texas, California, Nueva York, Illinois, Arizona o Nevada. A continuación, las fechas de pago y más.
|Estado / Territorio de EE. UU.
|Fechas de pagos SNAP ENERO 2026
|Alabama
|4 al 23 de enero
|Alaska
|1 de enero
|Arizona
|1 al 13 de enero
|Arkansas
|4 al 13 de enero
|California
|1 al 10 de enero
|Colorado
|1 al 10 de enero
|Connecticut
|1 al 3 de enero
|Delaware
|2 al 23 de enero
|Distrito de Columbia
|1 al 10 de enero
|Florida
|1 al 28 de enero
|Georgia
|5 al 23 de enero
|Guam
|1 al 10 de enero
|Hawái
|3 al 5 de enero
|Idaho
|1 al 10 de enero
|Illinois
|1 al 20 de enero
|Indiana
|5 al 23 de enero
|lowa
|1 al 10 de enero
|Kansas
|1 al 10 de enero
|Kentucky
|1 al 19 de enero
|Luisiana
|1 al 23 de enero
|Maine
|10 al 14 de enero
|Maryland
|4 al 23 de enero
|Massachusetts
|1 al 14 de enero
|Michigan
|3 al 21 de enero
|Minnessota
|4 al 13 de enero
|Mississippi
|4 al 21 de enero
|Misuri
|1 al 22 de enero
|Montana
|2 al 6 de enero
|Nebraska
|1 al 5 de enero
|Nevada
|1 al 10 de enero
|Nuevo Hampshire
|5 de enero
|Nueva Jersey
|1 al 5 de enero
|Nuevo México
|1 al 20 de enero
|Nueva York (estado de EE. UU.)
|1 al 9 de enero
|Dakota del Norte*
|1 de enero *
|Carolina del Norte*
|3 al 21 de enero*
|Ohio
|2 al 20 de enero
|Oklahoma
|1 al 10 de enero
|Oregón
|1 al 9 de enero
|Pensilvania
|3 al 14 de enero
|Puerto Rico
|4 al 22 de enero
|Rhode Island
|1 de enero
|Carolina del Sur
|1 al 19 de enero
|Dakota del Sur
|10 de enero
|Tennessee
|1 al 20 de enero
|Texas
|1 al 28 de enero
|Utah
|5, 11 y 15 de enero
|Vermont
|1 de enero
|Virginia
|1 al 7 de enero
|Washington
|1 al 20 de enero
|Virginia Occidental
|1 al 9 de enero
|Wisconsin
|1 al 15 de enero
|Islas Vírgenes
|1 de enero
¿Por qué los pagos se llevan a cabo en diferentes días en los estados de EE. UU.?
Es importante saber que cada estado estadounidense establece su propia fecha de depósito según se manejen los criterios internos, los cuales pueden incluir el último dígito del número de caso, el número del Seguro Social o la inicial del apellido.
Vale mencionar que esta variabilidad puede llevar a algunos residentes de las ciudades, tales como Miami, Dallas o Los Ángeles, recibir sus pagos en diferentes días.
