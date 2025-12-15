¡Importante actualización! Recientemente, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, ha autorizado excepciones para 18 estados del país, permitiendo que se prohíba el uso de los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) a la hora de adquirir determinados alimentos y bebidas azucaradas. (comida chatarra). ¿Por qué se ha llevado a cabo esta actualizada medida?

En el 2026, estos 18 estados limitarán la comida chatarra de los beneficios SNAP

Según informes del Departamento de Agricultura (USDA) y la prensa internacional, tal como Wkyt, desde el mes de mayo de este 2025, se ha empezado a aprobar ciertas exenciones con respecto a la elección de alimentos dentro del programa SNAP, uno de los más solicitados por los hogares estadounidenses.

Ahora, se conoció que, a partir del 2026, un total de 18 estados, entre los cuales resaltan 4 en específico: Texas, Oklahoma, Luisiana y Florida; tendrán que tomar en cuenta restricciones que prohibirán el uso de los beneficios SNAP para la compra y obtención de productos como refrescos, bebidas energéticas, golosinas y postres preparados (comida chatarra).

Vale mencionar que esta reciente normativa impactará a aproximadamente 14 millones de personas en estas regiones. Asimismo, es bueno señalar que los productos y alimentos prohibidos en específico varían de un estado a otro, lo que añade un nivel de complejidad a la hora de implementarse estas nuevas órdenes.

Fechas 2026 para los nuevos cambios SNAP y los alimentos prohibidos

Cabe precisar que estas restricciones están bajo la iniciativa "Make America Healthy Again", la cual se llevará a cabo de manera ascendente en los 18 estados aprobados. Estas son sus fechas: