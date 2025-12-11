Desde estos últimos meses del 2025, la administración del presidente Trump ha venido generando un intenso debate en torno a los polémicos cambios en el Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP). Esta situación es preocupante, pues millones de personas dependen de este programa para garantizar una alimentación adecuada para sus hogares en EE. UU.

Pese a difundirse información sobre estas reformas y las últimas modificaciones, comprender su impacto en quienes reciben este apoyo no es nada sencillo. ¿Qué sucederá con los beneficiarios y a qué se conoce como la regla de las 80 horas de SNAP?

Esto se sabe sobre la regla de las 80 horas de SNAP y por qué perjudica a miles en EE. UU.

Según información de los medios internacionales, la reciente implementación de la ley One Beautiful Bill, presentada por el republicano, no se limita a un simple ajuste técnico, sino también introduce cambios muy notorios en la elegibilidad para los cupones de alimentos SNAP en EE. UU. La normativa ya está en vigor desde este mes y afectará a millones de personas, especialmente a partir desde el 2026.

Una de las principales disposiciones de esta reforma resalta que los ciudadanos de entre 54 y 64 años deberán cumplir con un mínimo de 80 horas mensuales de trabajo, capacitación o voluntariado en actividades aprobadas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

Conoce más sobre la regla de las 80 horas de SNAP y por qué complica a miles.

Vale mencionar que esta exigencia se aplicará tanto a nuevos solicitantes como a aquellos beneficiarios que se encuentren en su proceso de recertificación, lo cual ya tuvo su inicio el 1 de diciembre de 2025.

Por su parte, la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), señaló que esta medida podría resultar en la reducción de hasta 2,4 millones de receptores de SNAP en la próxima década, un impacto grande considerando que actualmente más de 42 millones de personas dependen de este programa para asegurar una alimentación adecuada.

Regla de las 80 horas de SNAP: ¿por qué se ha llevado a cabo esta normativa en EE. UU.?

Es importante saber que la administración de Trump argumenta que las modificaciones implementadas tienen como objetivo principal la lucha contra fraudes y abusos en el programa de asistencia.

Entre los problemas identificados se encuentran cuentas duplicadas, pagos realizados a personas que fallecieron y beneficiarios que reciben apoyo en múltiples estados. El gobierno señala que los costos han aumentado considerablemente, lo que hace necesaria una supervisión más estricta para asegurar que los recursos se destinen efectivamente a quienes realmente los requieren.