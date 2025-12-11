- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Scandicci
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Tabla Mundial de Clubes Vóley
- Universitario
PELIGRO en Walmart, Target y Dick's Sporting Goods: policía de Boardman investiga ROBOS por más de $2,400 en mercancía
Estos incidentes, que afectan tanto a clientes como a empleados, reflejan un aumento de la actividad delictiva en tiendas como Walmart y Target.
La policía de Boardman ha iniciado múltiples investigaciones tras registrarse varios robos en comercios locales, con un valor total de mercancía robada que supera los 2,400 dólares. Los incidentes, ocurridos entre mediados de noviembre y principios de diciembre, involucran tanto a clientes como a empleados.
La policía de Boardman investiga robos en varias tiendas.
PUEDES VER: ALERTA por ola de hurtos en Walmart: dos sospechosos son detenidos por robar POPULARES DISPOSITIVOS electrónicos
Estas situaciones han generado preocupación entre los minoristas de la zona y han puesto en alerta a la comunidad comercial, según reportes de 21 WFMJ y declaraciones de las autoridades locales.
Robos coordinados en Target dejan pérdidas superiores a $1,000
Según los informes policiales, el caso con mayor pérdida se registró en Target, ubicado en Boardman-Canfield Road. El 17 de noviembre, una mujer supuestamente escaneó artículos de bajo costo, como adornos navideños, mientras llenaba un carrito con mercancía por un valor total de 1.063,31 dólares y abandonó la tienda sin pagar, huyendo en una camioneta Chevrolet roja, según declaraciones del personal de prevención de pérdidas.
Además, la policía investiga a un hombre que podría haber colaborado con la mujer en otros intentos de robo. El 5 de diciembre, se le atribuye un intento de sustraer ropa infantil y pilas por un valor de 215,05 dólares, pero fue confrontado por empleados antes de lograr salir con los productos, según los informes citados por 21 WMFJ.
Acusan a empleada de Walmart de robar artículos durante varias semanas
En otro caso, el Walmart de Doral Drive informó a la policía que una exempleada habría sustraído mercancía por un valor de 862,88 dólares entre el 12 y el 26 de noviembre.
Según los reportes policiales citados por 21 WMFJ, la mujer empleó diversas estrategias, entre ellas ocultar un Apple Watch y unos AirPods en su chaleco y manipular transacciones de familiares en la caja registradora, mientras continuaba embolsando productos.
Robo en Dick's Sporting Goods involucra abrigo de marca y alteración de etiquetas
La cadena Dick's Sporting Goods, ubicada también en Doral Drive, registró un robo de 280 dólares, en el que un hombre presuntamente se llevó artículos, incluido un abrigo North Face. Según el reporte policial citado por 21 WMFJ, el sospechoso ingresó a un probador para retirar las etiquetas antes de abandonar la tienda con la mercancía.
Estos incidentes encendieron las alarmas de seguridad en las tiendas minoristas de Boardman y destacan la importancia de reforzar las medidas de prevención de pérdidas para proteger tanto a empleados como a clientes. Las autoridades continúan investigando los casos para dar con los responsables y evitar que se repita este tipo de robos.
- 1
PELIGRO para inmigrantes: Esto pasa si trabajas con el permiso laboral VENCIDO
- 2
ALARMANTE situación para inmigrantes de país rechazado por Trump: ICE arresta a 12 personas en Minneapolis
- 3
TENSIÓN en Florida: congresista María Elvira Salazar se distancia de sus colegas republicanos por política migratoria de Trump
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90