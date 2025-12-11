PELIGRO en Walmart, Target y Dick's Sporting Goods: policía de Boardman investiga ROBOS por más de $2,400 en mercancía

La policía de Boardman ha iniciado múltiples investigaciones tras registrarse varios robos en comercios locales, con un valor total de mercancía robada que supera los 2,400 dólares. Los incidentes, ocurridos entre mediados de noviembre y principios de diciembre, involucran tanto a clientes como a empleados.

La policía de Boardman investiga robos en varias tiendas.

Estas situaciones han generado preocupación entre los minoristas de la zona y han puesto en alerta a la comunidad comercial, según reportes de 21 WFMJ y declaraciones de las autoridades locales.

Robos coordinados en Target dejan pérdidas superiores a $1,000

Según los informes policiales, el caso con mayor pérdida se registró en Target, ubicado en Boardman-Canfield Road. El 17 de noviembre, una mujer supuestamente escaneó artículos de bajo costo, como adornos navideños, mientras llenaba un carrito con mercancía por un valor total de 1.063,31 dólares y abandonó la tienda sin pagar, huyendo en una camioneta Chevrolet roja, según declaraciones del personal de prevención de pérdidas.

Además, la policía investiga a un hombre que podría haber colaborado con la mujer en otros intentos de robo. El 5 de diciembre, se le atribuye un intento de sustraer ropa infantil y pilas por un valor de 215,05 dólares, pero fue confrontado por empleados antes de lograr salir con los productos, según los informes citados por 21 WMFJ.

Acusan a empleada de Walmart de robar artículos durante varias semanas

En otro caso, el Walmart de Doral Drive informó a la policía que una exempleada habría sustraído mercancía por un valor de 862,88 dólares entre el 12 y el 26 de noviembre.

Según los reportes policiales citados por 21 WMFJ, la mujer empleó diversas estrategias, entre ellas ocultar un Apple Watch y unos AirPods en su chaleco y manipular transacciones de familiares en la caja registradora, mientras continuaba embolsando productos.

Robo en Dick's Sporting Goods involucra abrigo de marca y alteración de etiquetas

La cadena Dick's Sporting Goods, ubicada también en Doral Drive, registró un robo de 280 dólares, en el que un hombre presuntamente se llevó artículos, incluido un abrigo North Face. Según el reporte policial citado por 21 WMFJ, el sospechoso ingresó a un probador para retirar las etiquetas antes de abandonar la tienda con la mercancía.

Estos incidentes encendieron las alarmas de seguridad en las tiendas minoristas de Boardman y destacan la importancia de reforzar las medidas de prevención de pérdidas para proteger tanto a empleados como a clientes. Las autoridades continúan investigando los casos para dar con los responsables y evitar que se repita este tipo de robos.