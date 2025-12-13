ESCÁNDALO en Washington: ACCIDENTE MORTAL destapa emisión de casi 700 licencias comerciales a extranjeros no elegibles

Durante los últimos siete años, el estado de Washington emitió casi 700 licencias comerciales a personas de ciudadanía que no cumplían con los requisitos legales. El caso salió a la luz después de que Harjinder Singh, inmigrante titular de una de estas licencias, provocara un accidente en Florida que causó la muerte de tres personas.

Singh y otros debieron recibir licencias no domiciliadas, válidas solo mientras contaran con autorización de trabajo, pero obtuvieron licencias estándar destinadas a ciudadanos y residentes permanentes.

Repercusiones federales y cambios en otros estados

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, criticó el error y amenazó con retener fondos federales a los estados que incumplan la normativa. El vocero de licencias comerciales en Washington reconoció la falla y aseguró que implementa cambios en sus procedimientos y capacitación para evitar nuevas emisiones incorrectas.

El accidente que Harjinder Singh provocó tres muertes, tras recibir licencia comercial sin cumplir requisitos.

La polémica ha generado repercusiones en otros estados, como California, donde se revocaron 17.000 licencias comerciales emitidas indebidamente a inmigrantes con autorización de trabajo. Además, Duffy ordenó auditorías nacionales y limitó los tipos de visa que permiten obtener licencias comerciales, afectando a miles de conductores en todo el país.

Presiones legales y consecuencias para los estados

Washington y otros estados enfrentan ahora presiones legales y federales para corregir el problema. El incumplimiento podría derivar en la pérdida de millones en fondos para carreteras y restricciones permanentes en la emisión de licencias a inmigrantes.

Los estados tienen plazos definidos para responder y aplicar cambios, bajo la supervisión de autoridades federales, mientras continúan las investigaciones sobre la extensión del problema y los riesgos para la seguridad vial.