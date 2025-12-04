MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes: EE. UU. revoca visas y sanciona a empresas de este país latinoamericano por un motivo importante

Estados Unidos tomó medidas contundentes contra una empresa mexicana de transporte aéreo, revocando visas a seis de sus empleados, en un esfuerzo por frenar la inmigración ilegal. Las autoridades estadounidenses no revelaron el nombre de la compañía involucrada, pero aseguraron que las sanciones afectan a altos ejecutivos y responsables que facilitaron viajes a extranjeros con intención de ingresar ilegalmente al país.

EE. UU. revoca visas y sanciona a empresas mexicanas por transportar inmigrantes

De acuerdo con el Departamento de Estado de EE. UU. (DOS, por sus siglas en inglés), las investigaciones determinaron que los funcionarios sancionados organizaron el transporte de personas, incluidos menores, desde el Caribe y otras regiones hacia puntos de tránsito en Centroamérica, donde muchos de estos viajeros fueron detectados intentando cruzar ilegalmente la frontera estadounidense.

"Esta medida se aplica a ejecutivos y altos funcionarios de una empresa de transporte con sede en México que, a sabiendas, proporcionaban servicios de viaje diseñados principalmente para extranjeros que pretendían inmigrar ilegalmente a Estados Unidos", indicó el DOS. La revocación de visas tiene como objetivo impedir que estas personas ingresen al territorio estadounidense en el futuro.

EE. UU. intensifica sanciones contra la inmigración ilegal desde América Latina

De acuerdo con el Departamento de Estado, todas las visas previamente otorgadas a los individuos sancionados han sido canceladas, y las autoridades subrayaron que quienes participen en la inmigración ilegal enfrentarán consecuencias legales y administrativas.

El anuncio se realiza en el marco de la política migratoria de la Administración Trump, que busca responsabilizar a empresas y personas que facilitan el tránsito de inmigrantes sin autorización.

Aunque el Departamento del Tesoro no divulgó el nombre de la compañía involucrada, enfatizó que la medida forma parte de un esfuerzo más amplio para restringir la entrada de extranjeros que intentan cruzar la frontera de manera irregular.

Las medidas implementadas por EE. UU. reflejan una estrategia combinada de sanciones y control fronterizo, destinada a desincentivar a intermediarios y transportistas que se beneficien de la migración ilegal desde América Latina.