Estos son los platos imprescindibles que no pueden faltar en la Navidad y Año Nuevo de Estados Unidos

Con la Navidad y el Año Nuevo a la vuelta de la esquina, millones de familias en Estados Unidos se preparan para las cenas más esperadas del año. Entre regalos, decoraciones y reuniones, la comida se convierte en el centro de la celebración, y ciertos platos se mantienen como protagonistas en las mesas decembrinas. Estas tradiciones culinarias no solo llenan de sabor la mesa, sino que también reflejan la historia y la cultura de cada región de Estados Unidos.

Platos clásicos como pavo y puré de papa no pueden faltar en la cena navideña estadounidense.

Cena navideña: clásicos que no pueden faltar

En la mayoría de los hogares estadounidenses, la Noche Buena se celebra el 24 de diciembre, mientras que la mañana del 25 se reserva para abrir los regalos. Los ingredientes más comunes incluyen pavo, papas, pan de maíz y galletas de jengibre.

Pavo navideño: El gran protagonista, generalmente relleno de hierbas, frutas o carne. Se acompaña con puré de papa, verduras asadas y salsa de arándanos.

Año Nuevo: platos que traen buena suerte

Las cenas del 31 de diciembre incluyen ingredientes que simbolizan prosperidad, riqueza y buenos deseos para el año que inicia:

Guisantes o frijoles: Los “black-eyed peas” del sur se sirven con cerdo o jamón, representando riqueza y abundancia.

Los “black-eyed peas” del sur se sirven con cerdo o jamón, representando riqueza y abundancia. Verduras verdes: Repollo, col rizada y hojas de mostaza simbolizan dinero y buena fortuna. Se suelen cocinar con tocino o jamón.

Repollo, col rizada y hojas de mostaza simbolizan dinero y buena fortuna. Se suelen cocinar con tocino o jamón. Carne de cerdo: Asados, jamones o costillas que representan prosperidad en varios estados.

Asados, jamones o costillas que representan prosperidad en varios estados. Pan de maíz: La guarnición clásica que acompaña tanto la cena navideña como la de Año Nuevo.

Estas tradiciones culinarias no solo llenan de sabor las celebraciones, sino que también reflejan la riqueza cultural y familiar que caracteriza a Estados Unidos durante la temporada de fiestas.

Consejos para preparar la cena navideña perfecta en casa

Planificar con anticipación los ingredientes y la preparación de cada plato puede evitar contratiempos en la mesa. Organizar un cronograma de cocción y revisar que todos los utensilios y moldes estén listos asegura que la comida se sirva a tiempo y con la calidad esperada. Involucrar a familiares y amigos en tareas sencillas, como decorar galletas de jengibre o preparar guarniciones, no solo agiliza el trabajo, sino que también convierte la preparación en una experiencia divertida y colaborativa que enriquece la tradición familiar.