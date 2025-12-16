El inicio de 2026 traerá un cambio clave para millones de beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos. Enero no solo marcará el primer pago del año, sino también la aplicación efectiva del nuevo ajuste por costo de vida (COLA), confirmado en 2,8%, un aumento pensado para aliviar el impacto de la inflación y el encarecimiento de los gastos básicos.

Este incremento se verá reflejado desde el primer depósito y beneficiará tanto a jubilados como a quienes reciben otros programas administrados por la Administración del Seguro Social (SSA).

El aumento busca compensar el impacto de la inflación.

Cómo se aplicará el aumento del Seguro Social en enero de 2026

El ajuste por costo de vida se incorpora automáticamente al monto mensual, por lo que los beneficiarios no deben realizar ningún trámite adicional. El nuevo valor se acreditará junto con el pago correspondiente a enero, convirtiéndose en el primer ingreso del año con aumento incluido.

La SSA recordó que el COLA busca mantener el poder adquisitivo de los pagos frente al aumento sostenido de precios en alimentos, vivienda, servicios y salud.

Fechas confirmadas de pago del Seguro Social en enero 2026

Para evitar saturaciones bancarias, la SSA mantiene su esquema de pagos escalonados. Las fechas varían según el tipo de beneficio y la fecha de nacimiento del beneficiario.

Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI):

El pago se adelantará al 31 de diciembre de 2025 , ya que el 1 de enero es feriado federal. Este adelanto no representa un pago adicional.

El pago se adelantará al , ya que el 1 de enero es feriado federal. Este adelanto no representa un pago adicional. Beneficiarios que comenzaron a cobrar antes de mayo de 1997:

Recibirán el depósito el 3 de enero de 2026 .

Recibirán el depósito el . Jubilados según fecha de nacimiento:

Nacidos del 1 al 10: miércoles 14 de enero de 2026

Nacidos del 11 al 20: miércoles 21 de enero de 2026

Nacidos del 21 al 31: miércoles 28 de enero de 2026

Este sistema permite una distribución ordenada y reduce el riesgo de retrasos.

Qué hacer para no tener problemas con el cobro en 2026

La SSA recomienda revisar algunos puntos clave antes de que comience el nuevo año:

Confirmar que la cuenta bancaria o tarjeta Direct Express estén activas y sin bloqueos.

estén activas y sin bloqueos. Actualizar información personal en mySocialSecurity , especialmente si hubo cambio de domicilio o banco.

, especialmente si hubo cambio de domicilio o banco. Verificar la fecha exacta de pago si el beneficio fue aprobado recientemente.

Mantener los datos actualizados es fundamental para recibir el dinero sin demoras desde el primer mes del año.