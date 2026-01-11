¡NO AGUANTAN MÁS! Ciudadanos de EE. UU. toman las calles del país y exigen la retirada de ICE tras la muerte de Renee Good

Miles de manifestantes salieron a las calles de Minneapolis y otras ciudades de Estados Unidos para exigir justicia por la muerte de Renee Nicole Good, quien fue baleada y asesinada por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que ha desatado una ola de indignación y protestas en todo el país.

Las movilizaciones, celebradas en medio del intenso clima de debate sobre las políticas migratorias federales, reflejan la creciente frustración de ciudadanos que claman por el fin de las operaciones de ICE y rendición de cuentas tras el fatal incidente en Minneapolis.

Protestas masivas en Minneapolis

En Minneapolis, cientos de manifestantes se congregaron en el parque Powderhorn, un histórico punto de protestas, para rendir homenaje a Good y exigir la retirada de los agentes federales que, según opinan, han intensificado las redadas y la presencia policial en sus comunidades. Los asistentes, coreando consignas como "Queremos justicia" y "ICE, fuera de Minnesota", marcharon por las calles principales pese al frío, denunciando lo que consideran una agresión injustificada de las fuerzas federales.

Autoridades locales, incluido el gobernador Tim Walz, han denunciado que el FBI bloqueó la participación de investigadores estatales en la pesquisa, profundizando la desconfianza entre los residentes que exigen transparencia en la investigación.

Protestas y movilizaciones en todo Estados Unidos

Las manifestaciones no se limitaron a Minnesota: grupos en Nueva York, Boston, Filadelfia, Washington, D.C. y otras ciudades también marcharon bajo el lema "ICE Out For Good", denunciando la presencia y las tácticas de la agencia federal en sus comunidades. Organizaciones civiles han convocado más de 1,000 protestas planificadas en todo el país, reflejando una respuesta masiva a las políticas de inmigración y al uso de fuerza letal en el caso de Good, que tenía 37 años y era madre de tres hijos.

Aunque muchas de estas movilizaciones han sido pacíficas, en algunos lugares se reportaron incidentes aislados de confrontación con la policía, detenciones y órdenes de dispersión.

Reivindicaciones y demandas de rendición de cuentas

Los manifestantes y grupos de derechos civiles piden no solo justicia por la muerte de Renee Good, sino también el fin de las operaciones de ICE en vecindarios comunitarios y una mayor supervisión federal y estatal de las actividades de las fuerzas migratorias.

Líderes comunitarios y legisladores han condenado el uso de fuerza letal y demandan mayor transparencia y responsabilidad en la aplicación de la ley, en un momento en que el debate sobre política migratoria y control federal de ICE se intensifica a nivel nacional.