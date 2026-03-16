0
EN DIRECTO
Lista oficial de convocados de la selección peruana para amistosos de marzo

Mano Menezes se refirió al verdadero motivo de la convocatoria de Jairo Vélez: "Es un jugador que..."

En conferencia de prensa, Mano Menezes reveló por qué convocó a Jairo Vélez de Alianza Lima para los próximos partidos de la selección peruana.

Jasmin Huaman
Jairo Vélez recibió su primera convocatoria con la selección peruana.
Jairo Vélez recibió su primera convocatoria con la selección peruana. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

El técnico de la selección peruana reveló los motivos que lo llevaron a considerar la convocatoria de Jairo Vélez, quien estará haciendo su gran debut con la 'Bicolor' ante, posiblemente, Senegal y Honduras. Mano Menezes también fue claro al señalar que le dará importancia a la Liga 1 para fortalecer el plantel con miras al futuro.

Posible lista de convocados de Mano Menezes para los amistosos de la selección peruana por fecha FIFA de marzo.

PUEDES VER: Lista de convocados de la selección peruana para amistosos ante Senegal y Honduras

Perú se alista para afrontar los amistosos de la fecha FIFA de marzo con una nueva generación de jugadores. La lista de convocados dejó varias sorpresas y entre ellas está Jairo Vélez, futbolista que tiene también la nacionalidad ecuatoriana y dejó sorprendido al DT brasileño en el partido ante Melgar en Matute.

Mano Menezes se refirió a la convocatoria de Jairo Vélez

Durante la conferencia de prensa, Mano Menezes habló sobre los beneficios que le ofrece tener a un jugador de gran calidad como lo es Jairo Vélez que puede ser fundamental del mediocampo en adelante.

“Jairo Vélez reúne las características que buscamos para esa función. Es un jugador que piensa, encuentra soluciones para jugadas más importantes y construcción del equipo. Vélez tiene las características que buscamos. Queremos encontrar un equilibrio con jugadores afuera y de aquí”, explicó el DT Mano Menezes.

(Video: Bicolor+)

El partido que convenció a Mano Menezes de la convocatoria de Jairo Vélez fue el que se jugó en Matute ante Melgar donde el jugador hizo un gol a los 66 minutos para poner en ventaja a Alianza Lima.

A lo largo de la temporada 2026, Jairo Vélez ha jugado un total de 9 partidos con la camiseta del elenco blanquiazul, anotó un gol y registra dos asistencias. Ahora, se espera que muestre su mejor versión con la selección peruana.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Lista de convocados de la selección peruana para amistosos ante Senegal y Honduras

  2. Las sorpresas de Mano Menezes en su primera convocatoria con la selección peruana: "Renovación"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano