Mano Menezes se refirió al verdadero motivo de la convocatoria de Jairo Vélez: "Es un jugador que..."

El técnico de la selección peruana reveló los motivos que lo llevaron a considerar la convocatoria de Jairo Vélez, quien estará haciendo su gran debut con la 'Bicolor' ante, posiblemente, Senegal y Honduras. Mano Menezes también fue claro al señalar que le dará importancia a la Liga 1 para fortalecer el plantel con miras al futuro.

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Perú se alista para afrontar los amistosos de la fecha FIFA de marzo con una nueva generación de jugadores. La lista de convocados dejó varias sorpresas y entre ellas está Jairo Vélez, futbolista que tiene también la nacionalidad ecuatoriana y dejó sorprendido al DT brasileño en el partido ante Melgar en Matute.

Mano Menezes se refirió a la convocatoria de Jairo Vélez

Durante la conferencia de prensa, Mano Menezes habló sobre los beneficios que le ofrece tener a un jugador de gran calidad como lo es Jairo Vélez que puede ser fundamental del mediocampo en adelante.

“Jairo Vélez reúne las características que buscamos para esa función. Es un jugador que piensa, encuentra soluciones para jugadas más importantes y construcción del equipo. Vélez tiene las características que buscamos. Queremos encontrar un equilibrio con jugadores afuera y de aquí”, explicó el DT Mano Menezes.

(Video: Bicolor+)

El partido que convenció a Mano Menezes de la convocatoria de Jairo Vélez fue el que se jugó en Matute ante Melgar donde el jugador hizo un gol a los 66 minutos para poner en ventaja a Alianza Lima.

A lo largo de la temporada 2026, Jairo Vélez ha jugado un total de 9 partidos con la camiseta del elenco blanquiazul, anotó un gol y registra dos asistencias. Ahora, se espera que muestre su mejor versión con la selección peruana.