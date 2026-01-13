ALERTA, migrantes: Estados Unidos BLOQUEA la renovación automática del pasaporte a personas nacidas en estos años

Viajar fuera de Estados Unidos exige cumplir con una condición básica: contar con un pasaporte válido. Sin embargo, no todos los ciudadanos pueden renovar este documento de forma automática, ya que la normativa federal establece restricciones claras según la edad y el tipo de pasaporte emitido originalmente.

De acuerdo con lineamientos del Departamento de Estado de Estados Unidos, los pasaportes emitidos a menores de 16 años no califican para renovación, sin excepción. Esto afecta actualmente a todas las personas nacidas entre 2011 y 2026, quienes deberán realizar el proceso completo como si se tratara de una primera solicitud.

Si naciste entre 2011 y 2026, no puedes renovar el pasaporte y debes tramitar uno nuevo.

Quiénes no pueden renovar el pasaporte

Las autoridades explican que los pasaportes infantiles tienen una vigencia limitada de cinco años y, al vencer, pierden automáticamente la opción de renovación. En estos casos, el solicitante debe acudir en persona a una oficina autorizada, acompañado por al menos uno de sus padres o tutores legales, quien deberá firmar el formulario correspondiente.

El trámite exige presentar documentación original, prueba de ciudadanía y acreditación del vínculo familiar. La presencia del menor es obligatoria durante todo el proceso.

Un detalle clave que muchos desconocen

Otro punto fundamental es el tipo de documento. El pasaporte estadounidense solo es válido para viajes internacionales en su formato de libreta. La tarjeta de pasaporte funciona únicamente como identificación y para cruces fronterizos terrestres o marítimos con países vecinos, pero no es aceptada para vuelos internacionales.

Este error frecuente puede derivar en la denegación de embarque en aeropuertos, incluso si el viajero cuenta con boletos válidos.

Las autoridades recomiendan verificar con anticipación la elegibilidad para renovar el pasaporte y no esperar a fechas cercanas a un viaje, ya que iniciar el trámite desde cero puede demorar varias semanas. En un contexto de alta demanda, no cumplir con estos requisitos puede significar la cancelación total de un viaje internacional.