¡INDIGNATE! Nueva política del DHS BLOQUEA visitas del Congreso a centro de detención de ICE en Minneapolis

La nueva norma del DHS exige aviso previo para inspecciones y fue usada para impedir el ingreso de congresistas a un centro de detención de ICE

Gabriela Zevallos
Nueva política del DHS bloquea visitas del Congreso a centro de detención de ICE.
Nueva política del DHS bloquea visitas del Congreso a centro de detención de ICE. | Composición: Líbero/Gabriela Zevallos
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) impidió este fin de semana que miembros del Congreso de Estados Unidos inspeccionaran un centro de detención de inmigrantes operado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis, luego de implementar una nueva política de visitas que exige aviso previo de siete días.

Esta decisión ha generado indignación entre legisladores y defensores de derechos civiles que consideran que limita la supervisión legislativa sobre las instalaciones de inmigración.

¿Qué cambio implementó el DHS y por qué se bloqueó la visita?

Bajo la ley federal, los miembros del Congreso tienen el derecho de realizar visitas sin previo aviso a instalaciones de detención de inmigrantes, una herramienta clave de supervisión legislativa. Un fallo de diciembre de un tribunal federal en Washington D. C. confirmó que ese derecho se aplica incluso cuando los centros están financiados con partidas aprobadas por el Congreso.

Nueva política del DHS bloquea visitas del Congreso a centro de detención de ICE.

Sin embargo, en un memorando fechado el 8 de enero, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ordenó que cualquier visita al centro debe solicitarse con al menos siete días de anticipación. En su justificación, Noem alegó que los centros de detención de ICE, incluidos los de Minneapolis, están financiados con fondos de la llamada One Big Beautiful Bill Act, y por lo tanto no estarían sujetos a la norma de visitas sin aviso.

Legisladores y críticas al cambio de norma

Las congresistas demócratas Ilhan Omar, Kelly Morrison y Angie Craig, representantes por Minnesota, acudieron al Centro de Detención en el edificio federal Bishop Whipple con la intención de supervisar condiciones y tratar de proteger los derechos de los detenidos. Aunque inicialmente se les permitió el ingreso, las autoridades les revocaron el acceso minutos después, citando la nueva política de aviso de siete días.

