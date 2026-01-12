La PEOR NOTICIA para un gran grupo de inmigrantes: el Departamento de Estado confirmó la REVOCACIÓN de más de 100,000 visas

En un anuncio reciente que ha generado preocupación en la comunidad inmigrante, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó este 12 de enero de 2026 sobre la revocación de más de 100,000 visas emitidas anteriormente. La medida se enmarca dentro de una política de seguridad más estricta y afecta a distintos grupos de extranjeros, incluidos estudiantes y profesionales con antecedentes legales. La información fue difundida a través de la red social X y reportada por Univision.

Revocación masiva de visas en EE. UU.: ¿qué grupos de inmigrantes están en riesgo?

Según informó el Departamento de Estado, entre las visas canceladas se encuentran aproximadamente 8,000 correspondientes a estudiantes y 2,500 visas especializadas otorgadas a personas que habían tenido problemas con la justicia en Estados Unidos.

Tommy Pigott, portavoz de la dependencia, detalló que también se incluyó a "miles de extranjeros acusados o condenados por delitos como agresión, robo o conducción bajo los efectos del alcohol".

El organismo subrayó que continuará con la deportación de quienes representen un riesgo, en consonancia con su compromiso de mantener la seguridad nacional. Aunque se proporcionaron cifras sobre ciertos grupos, no se ofreció información precisa sobre el total de visas anuladas.

Unas 8,000 visas de estudiantes fueron revocadas por el Departamento de Estado.

¿Qué significa la revocación de visas y qué deben hacer los inmigrantes afectados?

Esta medida afecta a un gran número de personas que planeaban estudiar, trabajar o residir temporalmente en Estados Unidos. Los expertos advierten que los afectados deberán revisar su situación legal y, en caso necesario, buscar asistencia jurídica para evaluar sus opciones de apelación o regularización.

El Departamento de Estado enfatizó que la revocación forma parte de una estrategia para reforzar la seguridad interna, y se espera que en los próximos días se anuncien más detalles sobre los procedimientos específicos.