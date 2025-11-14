- Hoy:
- Partidos de hoy
- Corea del Sur vs Bolivia
- Angola vs Argentina
- Venezuela vs Australia
- Selección peruana
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
¿A qué hora juega España vs. Georgia y dónde ver partido por Eliminatorias Europeas 2026?
Los español y georgianos se estarán midiendo en un partido de alto voltaje donde ambos buscan sumar tres puntos importantes en la clasificación para el Mundial 2026.
El sábado 15 de noviembre, España viajará a Tiflis para enfrentar a Georgia en un partido importante para seguir sacando ventaja en el primer lugar. Este es el penúltimo partido de la fase de clasificación europea para las selecciones que busquen el ansiado pase al próximo Mundial.
PUEDES VER: ¿Dónde ver Venezuela vs Australia EN VIVO? Canales que transmiten amistoso por fecha FIFA
¿Dónde ver España vs Georgia EN VIVO?
Georgia recibirá a España en el Boris Paichadze Stadium este sábado 15 de noviembre como parte de la nueva fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El partido que corresponde al grupo E, donde los españoles son líderes con 12 puntos y la selección georgiana suma apenas 3 unidades, se podrá ver EN VIVO a través Disney+ en Sudamérica con el Plan Premium.
- Andorra: TVE La 1
- Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN Argentina
- Bolivia: Disney+ Premium Chile, ESPN Colombia
- Brasil: Disney+ Premium Brasil
- Costa Rica: Disney+ Premium Norte, ESPN Norte
- Ecuador: Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia
- Georgia: 1TV
- México: Sky+, Sky Sports Mexico
- Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN Colombia
- Puerto Rico: ViX
- Estados Unidos: fuboTVViX
¿A qué hora juega España vs Georgia?
El partido entre Georgia y España se podrá ver desde las 12:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. Asimismo, desde Argentina, Uruguay y Chile, se podrá seguir el cotejo desde las 14:00 horas.
España vs Georgia: antesala
España llega al encuentro ante Georgia como líder absoluto de su grupo luego de conseguir cuatro triunfos seguidos. La selección dirigida por Luis de la Fuente parte como favorito para este encuentro si quiere seguir a paso firme en su camino al Mundial. Un triunfo aseguraría prácticamente su boleto a Estados Unidos, México y Canadá en el 2026.
Por otro lado, está Georgia, que llega a este enfrentamiento con apenas 3 triunfos y matemáticamente está completamente fuera de la pelea, pero siempre le ha complicado la vida a España. Con sus figuras Khvicha Kvaratskhelia y Giorgi Mamardashvili, tienen opciones suficientes para imponerse en el marcador.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90