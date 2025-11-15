¿A qué hora juega Portugal vs Armenia, qué canal transmite y dónde ver partido de Eliminatorias?

Portugal recibe a Armenia en un partido clave este domingo 16 de noviembre, por las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026. Los lusos, con el objetivo de asegurar su clasificación directa, aprovechan la ocasión en casa para cerrar su camino. El partido se jugará en el Estádio do Dragão, y la transmisión estará a cargo de ESPN y SKY Sports.

¿A qué hora juega Portugal vs Armenia?

El partido entre Portugal vs Armenia, por las Eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026, comenzará a las 9.00 p. m. en horario de Portugal. Revisa aquí la programación según tu país:

Perú, Ecuador y Colombia: 9:00 a.m.

Bolivia y Venezuela: 10:00 am.

Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 11:00 a.m.

México y Centroamérica: 8:00 a.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 10:00 a.m.

¿Dónde ver Portugal vs Armenia EN VIVO?

El encuentro entre Portugal vs Armenia por las Eliminatorias europeas 2026 contará con transmisión EN VIVO a través de la señal ESPN para gran parte de Sudamérica. Además, podrás seguirlo ONLINE mediante Star Plus, disponible para todo el territorio sudamericano.

¿En qué canal pasan Portugal vs Armenia?

Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN2 Argentina

Bolivia: Disney+ Premium Chile, ESPN Colombia

Brasil: Disney+ Premium Brazil

Canadá: DAZN Canada, fuboTV Canada

Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN Chile

Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia

Ecuador: Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia

EE. UU.: fuboTV, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App, Fox Sports 2

México: Sky+, Sky Sports Mexico

Paraguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN Colombia

Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN Colombia

Portugal: Sport TV Multiscreen, RTP Play, Sport TV1, RTP 1

Uruguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN Colombia

Venezuela: Disney+ Premium Sur, inter, ESPN Colombia

Portugal vs Armenia por las Eliminatorias Europeas

El tropiezo más reciente fue especialmente duro: Portugal cayó 2-0 en su visita a Irlanda y terminó el encuentro con la expulsión de Cristiano Ronaldo, un golpe inesperado para un equipo que había mantenido un invicto de cuatro jornadas. Esa derrota no solo frenó su impulso, sino que también lo dejó en una situación de cálculo. Aun así, el equipo de Roberto Martínez continúa como líder del grupo con 10 puntos y depende de sí mismo: un triunfo en casa bastará para llegar al Mundial sin mirar la tabla.

Sin embargo, en caso de un empate, Portugal deberá esperar que Hungría no golee a Irlanda en su partido. Y si se produjera una derrota, escenario improbable pero posible, los lusos tendrían que esperar que los húngaros no superen a los irlandeses. La jornada, por tanto, se perfila como decisiva.

Armenia llega al compromiso en el último lugar de la clasificación, con apenas una victoria en cinco fechas. Su más reciente presentación fue una caída por 1-0 como local ante Hungría, resultado que confirma su irregular campaña. Pese a ello, el equipo caucásico no quiere ser un simple espectador: su objetivo es incomodar a Portugal y estirar la incertidumbre hasta el final.