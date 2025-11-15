0
¿A qué hora juega Francia vs Azerbaiyán, canal de TV y dónde ver el partido por las Eliminatorias?

Francia se enfrentará a Azerbaiyán en la última fecha de las Eliminatorias de Europa luego de clasificar tras golear a Ucrania en casa. Conoce todos los detalles.

Jasmin Huaman
Francia vs Azerbaiyán se enfrentarán en la última fecha de las Eliminatorias.
Francia vs Azerbaiyán se enfrentarán en la última fecha de las Eliminatorias.
En la última jornada de las Eliminatorias europeas, Francia se estará enfrentando a Azerbaiyán en el cierre del Grupo D donde la realidad entre ambas selecciones es muy diferentes. Los franceses están clasificados al Mundial 2026, mientras que los visitantes no tienen posibilidades de llegar a la cita mundialista.

El equipo francés, que tuvo grandes participaciones en los dos últimos mundiales quedando como campeones y subcampeones, aseguró su puesto en el Mundial 2026 con la goleada como locales en la penúltima fecha.

¿Dónde ver Francia vs Azerbaiyán?

El partido entre Francia vs. Azerbaiyán por la última fecha del grupo D se estará transmitiendo a través de la señal de Disney+ Premium en toda Latinoamérica. A continuación, revisa los canales:

  • Argentina: Disney+ Premium Argentina
  • Brasil: Disney+ Premium Brazil
  • Ecuador: Disney+ Premium Sur
  • México: Sky+Sky Sports Mexico
  • Puerto Rico: ViX, Fox Sports 2, NAICOM
  • Estados Unidos: fuboTV, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App,Fox Sports 2

¿A qué hora juega Francia vs Azebaiyán?

El partido entre Azerbaiyán vs Francia se jugará desde las 12:00 horas en Perú este domingo 16 de noviembre. Ambas selecciones llegan a la última fecha con su futuro resuelto. Los dirigidos por Didier Deschamps tienen su boleto asegurado para el Mundial 2026.

Este partido no tiene la importancia de ser uno de los más relevantes de la jornada tras la goleada de Francia ante Ucrania como locales en la penúltima fecha de las Eliminatorias.

Anteriormente, Francia goleó a Azerbaiyán como locales el último encuentro entre ambas selecciones con los goles de Kylian Mbappé, Adrien Rabiot y Florian Thauvin.

Jasmin Huaman
