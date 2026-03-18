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Municipalidad de Lima confirma buena noticia en contra de la inseguridad: medida buscará proteger a los vecinos

Ante la ola de inseguridad ciudadana, la Municipalidad de Lima anunció una importante noticia que contribuirá significativamente al personal de serenazgo.

Angie De La Cruz
La Municipalidad de Lima comparte una buena noticia para los vecinos de la capital.
La Municipalidad de Lima comparte una buena noticia para los vecinos de la capital. | Composición: Líbero
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Actualmente, la capital está enfrentando una complicada situación debido a la ola de delincuencia y extorsión que afecta a diversos sectores. Ante este panorama, la Municipalidad de Lima informó que iniciará el proceso de adquisición de pistolas de descarga eléctrica para el personal de serenazgo.

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Este último martes 16 de marzo, el alcalde Renzo Reggiardo, compartió esta buena noticia. Además, precisó que la medida se ejecutará de manera progresiva tras conocer que el Ministerio del Interior aprobara las Características de los medios de defensa a emplearse por el personal de serenazgo municipal.

Municipalidad de Lima adquirirá pistolas eléctricas para el serenazgo.

Municipalidad de Lima adquirirá pistolas eléctricas para el serenazgo.

“Voy a ser el primero en comprar estas armas no letales. Tengo el presupuesto y todo listo para iniciar el proceso. Lo que hemos venido haciendo es capacitar a todo el personal de serenazgo. Esto muy pronto estará al servicio de la población”, informó el burgomaestre en sus declaraciones a la prensa.

Asimismo, Renzo Reggiardo brindó más detalles sobre la adquisición del material. “Hemos dimensionado inicialmente la compra de 200 armas no letales para los miembros de serenazgo, pero también ampliaremos presupuesto para ir incrementando este número”, añadió.

Pero no es la única noticia que se compartió, ya que se informó que ya se adquirieron cámaras corporales (bodycams) para el personal de serenazgo, las cuales permitirán monitorear sus intervenciones. “Estos dispositivos asegurarán mayor transparencia y facilitarán comprobar que el uso de armas no letales se realice de acuerdo con los protocolos establecidos”, agregó.

“Que esas pistolas vayan acompañadas de bodycam”, “Seleccionen bien a sus serenos, prueba de psicología, prueba de actitud física, prueba de conocimiento cultural, antecedentes penales y judiciales. Más aún, que van a tener armas eléctricas”, “Ya era hora… y más cámaras en los conos”, comentaron los internautas en redes sociales.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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