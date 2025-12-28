Cristiano Ronaldo hace historia y supera a Messi: lleva 14 temporadas anotando 40 goles o más
Cristiano Ronaldo sigue haciendo historia. 'CR7' alcanzó un nuevo récord y superó a Lionel Messi. Registra 14 temporadas distintas anotando 40 goles o más.
Cristiano Ronaldo cerró el 2025 por todo lo alto: conquistando un nuevo récord. El 'Bicho' convirtió un doblete en la victoria de Al Nassr sobre Al-OKhdood, compromiso válido por la fecha 10 de la Liga Profesional Saudí.
Gracias a sus dos goles, el astro de la selección portuguesa se convirtió en el primer jugador en marcar 40 goles o más en 14 temporadas consecutivas. Un récord que Lionel Messi no logró alcanzar.
En este 2025, Cristiano Ronaldo anotó 40 goles. Además, el ídolo de Real Madrid alcanzó los 956 tantos en su carrera profesional y está a 44 festejos de los 1000 goles.
Cristiano Ronaldo: registra 14 temporadas anotando 40 goles o más
El 2010 fue el primer año donde 'Cris' superó la barrera de 40 goles, con 48 tantos. En los siguientes años, el delantero hizo historias tras convertir 60 (2011), 63 (2012), 69 (2013) y 61 (2014) goles.
Solo en el 2019 y 2022, 'Cr7' no pudo anotar más de 40 goles. En el primer año, registró 39 tantos y en el segundo llegó a las 16 conquistas.
- 2010: 48 goles
- 2011: 60 goles
- 2012: 63 goles
- 2013: 69 goles
- 2014: 61 goles
- 2015: 57 goles
- 2016: 55 goles
- 2017: 53 goles
- 2018: 49 goles
- 2020: 44 goles
- 2021: 47 goles
- 2023: 54 goles
- 2024: 43 goles
- 2025: 40 goles
Cristiano Ronaldo sigue haciendo historia en el fútbol.
¿Cuántas veces Lionel Messi pudo anotar 40 o más goles?
Lionel Messi solo pudo superar la barrera de los 40 goles en 13 temporadas distintas, uno menos que Cristiano Ronaldo. En el 2012, el astro argentino hizo historia tras anotar 91 tantos.
