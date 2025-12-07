CONFIRMADO: Fechas y montos para pago de gratificación ONP a jubilados por Navidad

Para miles de pensionistas del Oficina de Normalización Previsional (ONP) en Perú, diciembre significa no solo recibir la pensión mensual, sino también una gratificación especial de fin de año. Esta gratificación ONP 2025 es un ingreso adicional, una pensión extra, que se entrega en los regímenes vigentes para asegurar un mejor cierre del año para los adultos mayores.

Los regímenes beneficiados este 2025 incluyen, entre otros, el Decreto Ley 19990, el Decreto Ley 20530, el Decreto Ley 18846, así como algunos otros regímenes especiales.

Ante ello, AQUÍ te contaremos cuándo se hará el pago de la gratificación, quiénes la recibirán, y cuáles son los montos estimados, de modo que puedas prepararte para cobrar sin inconvenientes.

Comenzaron pagos de ONP con concepto de gratificación/ FOTO: ONP

¿Quiénes recibirán la gratificación ONP de diciembre 2025?

Los pensionistas bajo el Decreto Ley 19990, es decir, aquellos con pensión habitual, que no están en régimen de pensión proporcional especial, y que han cumplido los requisitos de aportes exigidos, serán los principales beneficiarios.

También están incluidos pensionistas de los regímenes correspondientes al Decreto Ley 20530 y al Decreto Ley 18846, al igual que otros regímenes especiales, aunque en estos casos el pago puede tener su propio cronograma específico.

No reciben gratificación quienes tienen pensiones proporcionales especiales (de pensiones reducidas o anticipadas), o quienes reciben pensión distribuida en cuotas anuales.

¿Cuánto recibirás?

Para los beneficiarios del régimen general (DL 19990), la gratificación de diciembre equivale a una pensión extra. Esto significa que, además del monto habitual de pensión, que en 2025 puede variar, por ejemplo entre S/ 600 y S/ 893, según aportes y años de servicio, recibirás ese mismo monto como gratificación

Cronograma de pago de la gratificación ONP - diciembre 2025

La entrega de pensión y la gratificación se realizará según un cronograma oficial que depende del régimen y de la inicial del apellido paterno.

DL 19990 | Apellidos A-C: Viernes 5 de diciembre

DL 19990 | Apellidos D–L: Miércoles 10 de diciembre

DL 19990 | Apellidos M–Q: Jueves 11 de diciembre

DL 19990 | Apellidos R–Z: Viernes 12 de diciembre

Régimen 20530, 18846 y otros especiales: Lunes 15 de diciembre 2025

Para pensionistas que cobran a domicilio, la entrega puede realizarse en fechas posteriores según la logística definida por el sistema. Los depósitos se hacen a través de entidades financieras habilitadas: bancos, cajeros automáticos, agentes autorizados.