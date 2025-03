Gobierno de Trump notifica revocación de IMPORTANTES PERMISOS a inmigrantes: "Debes abandonar EE. UU. ahora"

En un giro sorpresivo, la administración Trump ha comenzado a notificar a un gran número de inmigrantes sobre la revocación de permisos vitales. La instrucción es directa y firme: "Debes abandonar EE. UU. de inmediato" . Quienes no cumplan con la orden podrían enfrentar arrestos y deportaciones.

Las notificaciones, divulgadas por varios periodistas el viernes, indican que los beneficiarios deben abandonar el país antes del 24 de abril, fecha de expiración de sus permisos. En caso de no hacerlo, podrían enfrentar detenciones y posibles deportaciones. El comunicado les solicita "autodeportarse" si no han obtenido un estatus migratorio legal que les permita permanecer en el país.

La periodista Jennie Taer, del New York Post, publicó una copia de notificaciones relacionadas con la inmigración, la cual fue comentada por un corresponsal de Fox News. Este último citó una declaración de un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), quien acusó al gobierno anterior de engañar a Estados Unidos al permitir la entrada de más de 500.000 personas provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, junto con sus familiares directos, mediante una investigación insuficiente.

La notificación enviada a los beneficiarios del programa advierte: "Si no has obtenido un estatus legal para permanecer en EE. UU. y no abandonas el país antes de la revocación de tu 'parole', empezarás a acumular tiempo de estadía ilegal". Además, se les informa que si permanecen más de 180 días de manera ilegal, podrían ser considerados "inadmisibles" al intentar regresar al país.