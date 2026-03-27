MÁXIMA ADVERTENCIA para inmigrantes que acuden a tribunales en EE. UU.: abogados del ICE estarían utilizando información falsa para justificar el ARRESTO y detención

Una grave denuncia sacude al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas

(ICE), luego de que se revelara que sus abogados habrían utilizado información falsa para justificar el arresto y la detención de miles de inmigrantes en tribunales de Estados Unidos. El caso ha generado preocupación entre quienes acuden a audiencias migratorias con la intención de regularizar su estatus.

Según reportes recientes, muchas de estas detenciones se realizaron cuando los inmigrantes salían de sus audiencias, pese a haber cumplido con el proceso legal. Las autoridades habrían argumentado que existía un memorando que autorizaba estas acciones, pero luego se reconoció que dicho documento no respaldaba legalmente los arrestos.

El documento clave que nunca autorizó los arrestos

El caso tomó un giro crítico cuando se confirmó que el supuesto memorando utilizado como base legal para las detenciones nunca autorizó este tipo de operativos. Esta revelación contradice la defensa previa del gobierno en tribunales y pone en duda la legalidad de miles de arrestos realizados en cortes migratorias.

ICE habría usado datos falsos para arrestar inmigrantes en tribunales de EE. UU.

Expertos señalan que esta situación podría afectar procesos judiciales en curso, ya que muchos inmigrantes fueron detenidos justo después de presentarse voluntariamente ante la justicia, lo que compromete el principio de debido proceso.

Arrestos en tribunales generan temor entre inmigrantes

La práctica de detener personas en tribunales ha generado un clima de miedo entre la comunidad migrante. Muchos ahora dudan en asistir a sus audiencias por temor a ser arrestados, incluso cuando están siguiendo los procedimientos legales correspondientes.

Diversos informes ya habían advertido sobre el aumento de arrestos en tribunales de inmigración, una estrategia que ha sido ampliamente criticada por organizaciones de derechos civiles por considerar que vulnera garantías básicas.

Consecuencias legales y contexto actual

Como resultado de estas prácticas, miles de inmigrantes no pudieron continuar con sus casos, quedando detenidos sin posibilidad de avanzar en su proceso migratorio. En paralelo, decisiones judiciales recientes han permitido la detención sin derecho a fianza en ciertos casos, endureciendo aún más el panorama.

Este escenario se da en un contexto de políticas migratorias más estrictas impulsadas durante la administración de Donald Trump, donde se intensificaron los operativos y detenciones en distintos puntos del país, incluidos los tribunales.