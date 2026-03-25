ALERTA ROJA para inmigrantes en aeropuertos de EE. UU.: Revelan que la TSA comparte datos con ICE para facilitar detenciones y DEPORTACIONES inmediatas

Un incidente reciente en el Aeropuerto Internacional de San Francisco ha generado alarma sobre cómo se manejan los datos de pasajeros en EE. UU.. Una inmigrante guatemalteca y su hija de 9 años fueron arrestadas de forma violenta durante un operativo que rápidamente se difundió en redes sociales.

Según documentos obtenidos por The New York Times, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) compartió información personal de los viajeros con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que permitió identificar a Angelina López Jiménez y su hija, Wendy Godínez López, para su detención y deportación inmediata.

Arresto violento genera indignación

En las grabaciones del suceso, se puede ver a López Jiménez llorando mientras los agentes de seguridad la inmovilizan y la transportan en silla de ruedas junto a su hija. Días después, ambas fueron deportadas a Guatemala en un vuelo de inmigrantes.

TSA comparte datos de pasajeros con ICE; madre e hija deportadas muestran cómo se ejecutan detenciones.

El caso ha generado una ola de críticas por el uso excesivo de la fuerza y por involucrar a menores en operativos migratorios, reabriendo el debate sobre los derechos de los inmigrantes en aeropuertos de EE. UU..

TSA e ICE: intercambio de información bajo la lupa

Según el informe del The New York Times, la TSA habría compartido datos de pasajeros que aparecían en listas de posibles órdenes de deportación con el ICE. Este tipo de colaboración implica que incluso los viajeros en vuelos nacionales pueden ser identificados y detenidos si existen órdenes pendientes.

El intercambio de información ha generado alarma entre defensores de inmigrantes, quienes consideran que esto amplía el alcance de las detenciones más allá de las fronteras tradicionales.

Crisis en aeropuertos agrava la situación

El arresto ocurre en medio de una crisis operativa en aeropuertos de EE. UU. La TSA enfrenta falta de personal debido al cierre parcial del Gobierno federal. Desde febrero, más de 450 trabajadores han renunciado, y quienes permanecen en sus puestos llevan más de un mes sin recibir salario.

En respuesta, el Gobierno de Donald Trump desplegó agentes del ICE en más de una decena de aeropuertos, aumentando la presencia de seguridad y acelerando detenciones y deportaciones, incluso en vuelos internos.