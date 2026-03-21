ALERTA MÁXIMA para viajeros en EE. UU.: advierten que sin estos documentos puedes perder el acceso a TSA PreCheck y enfrentar graves consecuencias
El programa TSA PreCheck se ha consolidado como una opción fundamental para quienes buscan agilizar los controles de seguridad en aeropuertos de Estados Unidos. No obstante, la Transportation Security Administration (TSA) advierte que no presentar los documentos obligatorios puede hacer que los viajeros pierdan este beneficio y tengan que someterse a controles más estrictos y mayores tiempos de espera.
Para poder utilizar este servicio, es necesario presentar documentos que acrediten tanto la identidad como el estatus migratorio del solicitante. Asimismo, es indispensable que los datos personales coincidan exactamente en todos los documentos entregados, ya que cualquier inconsistencia puede provocar demoras o incluso la negación del acceso al programa.
Documentos obligatorios para mantener el acceso a TSA PreCheck
La TSA establece dos categorías principales de documentos. Si el viajero cuenta con un documento de la Lista A, solo necesita presentar uno válido. Entre los más utilizados se encuentran:
- Pasaporte estadounidense vigente
- Tarjeta de Residente Permanente (Green Card)
- Licencia de conducir mejorada (EDL) o identificación mejorada
- Permiso de reingreso (I-327)
Es fundamental que los documentos obligatorios sean originales o copias certificadas por autoridades oficiales, ya que la Transportation Security Administration (TSA) no acepta versiones notariadas ni documentación incompleta. Cumplir con este requisito es clave para acceder sin problemas a TSA PreCheck.
Alternativas si no tienes los documentos principales
Si el solicitante no dispone de documentos de la Lista A, deberá presentar al menos dos documentos de la Lista B, incluyendo:
- Un documento de identificación con fotografía válida
- Una prueba de ciudadanía estadounidense
Entre las opciones válidas se encuentran la licencia Real ID, identificación militar o credencial de marino mercante. Como prueba de ciudadanía, se aceptan:
- Certificado de nacimiento oficial
- Certificado de naturalización (N-550 o N-570)
- Informe consular de nacimiento en el extranjero (FS-240)
- Pasaporte estadounidense vencido (si expiró en los últimos 12 meses)
Consecuencias de no presentar la documentación correcta
No cumplir con los requisitos de TSA PreCheck puede provocar la pérdida del acceso al programa, lo que obligará al viajero a pasar por los controles de seguridad estándar, generalmente más largos y rigurosos. Además, presentar documentos inválidos o incompletos puede generar retrasos o incluso impedir la aprobación del beneficio.
Un aspecto clave es que un pasaporte vencido no puede utilizarse como único documento. En ciertos casos, solo será aceptado como prueba de ciudadanía, por lo que será obligatorio presentar un segundo documento válido para completar correctamente el trámite ante la Transportation Security Administration (TSA).
