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MÁXIMA ADVERTENCIA para inmigrantes con Green Card en EE. UU.: CBP CASTIGARÁ a quienes no cumplan con el nuevo requisito para entrar y salir del país
Nuevo requisito de CBP obliga a extranjeros y residentes con Green Card a cumplir controles biométricos o enfrentar consecuencias migratorias.
Desde el 26 de diciembre, la U.S. Customs and Border Protection implementó una nueva normativa que cambia las reglas para millones de viajeros. El requisito principal es la toma obligatoria de datos biométricos, especialmente fotografías, al entrar y salir de Estados Unidos.
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La medida también alcanza a inmigrantes con Green Card, quienes ahora deberán cumplir con controles más estrictos. Las autoridades advierten que no acatar esta norma puede traer consecuencias migratorias, incluyendo la posibilidad de ser rechazados en la frontera.
Nuevo requisito obligatorio para ingresar y salir de EE. UU.
La normativa establece que todos los extranjeros deberán someterse a un registro biométrico sin importar su edad, tipo de visa o estatus migratorio. Esto elimina excepciones previas, a excepción de los menores de 14 y mayores de 79, y amplía el alcance del control a prácticamente todos los viajeros.
CBP exigirá control biométrico a residentes con Green Card.
El sistema se aplicará en aeropuertos, puertos marítimos, cruces terrestres e incluso aeronaves privadas, como parte de un plan para fortalecer el control migratorio mediante biometría facial.
Impacto directo en inmigrantes con Green Card
Uno de los cambios más importantes es que los titulares de residencia permanente legal ahora serán tratados como extranjeros en este tipo de controles. Esto implica que deberán tomarse una fotografía cada vez que ingresen o salgan del país.
Los datos serán almacenados en los sistemas del Department of Homeland Security, donde podrán ser utilizados para verificación de identidad durante largos periodos.
Qué pasa si no cumples con el requisito
Las autoridades advierten que no someterse al control biométrico puede derivar en medidas migratorias inmediatas. Entre ellas se incluyen la posible inadmisibilidad al país, lo que significa que el viajero puede ser rechazado en la frontera y no autorizado a ingresar a Estados Unidos.
Además, el incumplimiento podría afectar futuros viajes, ya que queda registrado en el historial migratorio del individuo.
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