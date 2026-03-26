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ALERTA MÁXIMA para inmigrantes en EE. UU.: corte respalda al gobierno y permite ENCARCELAMIENTOS sin fianza para miles de detenidos en procesos migratorios
Corte en EE. UU. permite encarcelar migrantes sin fianza, afectando a miles y generando alarma por el endurecimiento migratorio.
Una decisión judicial encendió una alerta máxima para inmigrantes en EE. UU., luego de que una corte de apelaciones avalara la detención sin fianza de inmigrantes en todo el país. El fallo respalda la política del gobierno liderado por Donald Trump y marca un endurecimiento en el manejo de casos migratorios.
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La resolución, emitida por la Corte de Apelaciones del Octavo Circuito, deja en claro que miles de personas podrían permanecer bajo encarcelamientos sin fianza mientras avanzan sus procesos. Esto cambia un criterio que durante años permitió a muchos inmigrantes solicitar su liberación temporal.
Fallo judicial que cambia las reglas
El caso se originó con la detención de un ciudadano mexicano en Minneapolis, quien fue retenido por el Departamento de Seguridad Nacional sin acceso a una audiencia. La corte determinó que puede aplicarse la figura de “solicitante de admisión”, lo que habilita la detención obligatoria en EE.UU. sin derecho a fianza.
Corte de EE. UU. avala encarcelar migrantes sin fianza.
Esta interpretación amplía el alcance de la ley y contradice fallos anteriores que permitían audiencias para fijar fianza, especialmente en casos de personas sin antecedentes penales. Ahora, el criterio podría aplicarse a miles de inmigrantes en situaciones similares.
Impacto en inmigrantes y debate legal
El fallo se suma a otra decisión del Quinto Circuito de Apelaciones, consolidando una tendencia que refuerza el control migratorio en Estados Unidos. Esto genera preocupación entre expertos y organizaciones por el impacto en los derechos de los inmigrantes en EE.UU..
Además, el caso reaviva el debate sobre el uso del habeas corpus en EE.UU., herramienta clave para impugnar detenciones. En los últimos años, miles de migrantes han recurrido a este mecanismo para cuestionar su situación, en medio de un sistema cada vez más estricto y con menor acceso a garantías como la fianza.
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