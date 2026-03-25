PELIGRO TOTAL para inmigrantes que lleguen a la frontera de EE. UU.: la CBP está ARRESTANDO a miles de personas que pertenezcan a estos países y bloqueando su entrada por completo

Desde enero de 2025, el Gobierno de Donald Trump ha implementado una ofensiva migratoria sin precedentes, generando miles de arrestos y deportaciones en todo el país. La aplicación estricta de la ley fronteriza ha provocado miedo entre los inmigrantes y un desplome histórico en los cruces hacia Estados Unidos.

Según las autoridades, la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) está arrestando a miles de personas que intentan cruzar desde México, Canadá y otros países, bloqueando su entrada por completo y reforzando la seguridad en todas las fronteras del país.

CBP arresta a miles de inmigrantes en la frontera de EE. UU.

Detenciones y nacionalidades más afectadas

Entre enero de 2025 y febrero de 2026, la CBP registró 452.865 encuentros con inmigrantes, concentrados principalmente en latinos, especialmente mexicanos, que superan por casi cuatro veces a los canadienses, segundos en la lista:

Mexicanos: 140.115

140.115 Canadienses: 36.791

36.791 Indios: 29.926

29.926 Chinos: 29.232

29.232 Filipinos: 28.774

28.774 Guatemaltecos: 22.024

22.024 Venezolanos: 16.818

16.818 Hondureños: 16.325

16.325 Colombianos: 9.305

9.305 Cubanos: 8.251

El 44% de los encuentros ocurrieron en la frontera sur, el 15% en la frontera norte y el resto en otras zonas de operación de la CBP.

Comparación con la administración anterior

Durante los últimos 14 meses del Gobierno de Joe Biden, se registraron 2.984.314 encuentros, casi siete veces más que los 452.865 encuentros con Trump. El comisionado de la CBP, Rodney Scott, resaltó que febrero de 2026 marcó el décimo mes consecutivo sin liberar a un solo inmigrante hacia el interior de EE. UU., una muestra clara de la política de cero tolerancia.

Impacto en migrantes y comunidades

La ofensiva de Trump ha generado miedo entre los inmigrantes, quienes han reducido su presencia en las calles y evitan acudir a servicios públicos o al trabajo por temor a detención. Estados como Nueva York han cerrado albergues que antes ofrecían refugio, mientras los migrantes se enfrentan al riesgo constante de arresto o deportación.

Los venezolanos, por ejemplo, han visto suspendido el TPS (Estatus de Protección Temporal) y otras protecciones legales, lo que ha reducido sus intentos de migrar casi 20 veces en comparación con la era Biden.