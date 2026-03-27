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ALERTA ROJA en Walmart de Monticello: reportan HALLAZGO de mujer fallecida en interior de auto; confirman que era empleada de la tienda
Una mujer fue encontrada sin vida dentro de un automóvil en el estacionamiento del Walmart de Monticello, en Estados Unidos. ¿Qué se sabe sobre este caso?
¡Lamentable desenlace! Recientemente, una mujer fue encontrada sin vida dentro de un automóvil en el estacionamiento del Walmart Supercenter de Monticello. Luego de las primeras investigaciones, las autoridades locales confirmaron que se trataba de una trabajadora de la tienda que se disponía a iniciar su turno. ¿Qué más se sabe sobre su deceso?
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Walmart: reportan hallazgo de mujer fallecida en auto; confirman que era empleada de la tienda
‘Monticello Times’ y otros portales internacionales compartieron más detalles sobre la identidad de la mujer, quien fue identificada como Janelle Tackett, de 64 años, quien residía en Hutchinson, EE. UU.
Según lo expuesto por la Oficina del Sheriff del Condado de Wright, los agentes locales acudieron a una llamada el lunes 23 de marzo, alrededor de las 10.30 de la mañana, esto luego de recibir un aviso sobre una mujer adulta inconsciente en un vehículo estacionado. A su llegada, los servicios de emergencia no pudieron evitar declarar a Tackett muerta en el lugar.
Walmart: reportan hallazgo de mujer fallecida en auto; confirman que era empleada de la tienda.
Las investigaciones preliminares informaron que la víctima había llegado a trabajar a Walmart previo a su triste deceso, el cual fue determinado como natural por la Oficina del Médico Forense del Medio Oeste, que posteriormente entregó el cuerpo a una funeraria local.
Bajo información de los medios, se confirmó que ciertos testigos del incidente declararon que varios vehículos policiales rodearon el automóvil, manteniendo la escena oculta mientras los agentes realizaban su labor. No se revelaron más detalles al respecto.
¿Por qué Walmart resalta en Estados Unidos?
Por otro lado, es importante mencionar que la empresa estadounidense es una de las más populares en el país americano. Walmart ha logrado un gran éxito en el comercio electrónico, en gran medida gracias a su sólida marca e imagen de confianza.
La familiaridad y la credibilidad que la tienda ha cultivado con el paso de los años juegan un papel crucial en la decisión de los consumidores de realizar compras en línea. Asimismo, la estrategia de ofrecer precios competitivos refuerza su atractivo, ya que los usuarios valoran la posibilidad de acceder a productos a precios bajos.
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