¡Mucha atención! Las normativas del programa SNAP, que comenzaron a aplicarse en este mes de marzo, han llevado a un banco de alimentos de la localidad a anticipar un aumento en la demanda de sus servicios. Vale resaltar que esta situación refleja la necesidad de adaptarse a los cambios en las políticas de asistencia alimentaria. ¿Qué pasará ahora con la comunidad?

¡Alerta! Esta es la situación del banco de alimentos de Canton ante las nuevas normas de SNAP

'WWNYTV' y otros portales internacionales se refirieron recientemente a los últimos cambios en los requisitos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), lo cual trajo consigo que, en el programa comunitario de la iglesia de Canton, la despensa de alimentos de EE. UU. haya experimentado un notable aumento en su abastecimiento.

En este contexto, la directora Connie Jenkins, no pudo evitar referirse a este esfuerzo como su "muro de comida". Jenkins señaló que la demanda de productos alimenticios es muy alta y anticipa un incremento en las necesidades de la comunidad, esto especialmente con la implementación de las nuevas reglas del programa SNAP.

¡Alerta! Esta es la situación del banco de alimentos de Canton ante las nuevas normas de SNAP.

Asimismo, la directora expresó su temor ante un posible “tsunami de necesidades”, enfatizando su compromiso de prepararse para un aumento significativo en la demanda. “Estamos aquí para trabajar con ustedes y ayudarles en todo lo que podamos”, afirmó.

Por su parte, los funcionarios de servicios sociales del condado indicaron que los adultos de entre 18 y 64 años, que no residen con menores de 14 años y que son capaces de trabajar, tendrán que cumplir con un requisito de 80 horas de trabajo o voluntariado al mes para mantener sus beneficios alimentarios en el país americano.

¿Cuántas personas fueron afectadas ante estos nuevos requisitos?

Bajo este contexto, en el condado de St. Lawrence, el Departamento de Servicios Sociales (DSS) informó que aproximadamente 750 personas se ven impactadas por los recientes requisitos laborales, aunque se anticipa que esta cifra disminuirá en los próximos meses.

Nason, un funcionario del DSS, expresó su confianza en que la cantidad de personas perjudicadas disminuirá, afirmando lo siguiente: “Sabemos que va a bajar. No veo que vaya a subir en absoluto. Recibo, al menos, unas 20 exenciones médicas por semana. Ahora mismo estamos haciendo muchas pruebas y recabando información de la gente para determinar quién está en condiciones de trabajar y quién no”.