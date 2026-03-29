¡Aviso importante! Recientemente, los funcionarios de inmigración de Estados Unidos (USCIS) emitieron una impactante actualización dirigida a los haitianos que cuentan con Estatus de Protección Temporal (TPS): los permisos de trabajo para este grupo han sido extendidos oficialmente hasta el 1 de julio de 2026.

Cabe precisar que, con este anuncio, se brinda claridad a los empleadores sobre cómo gestionar la documentación necesaria para la contratación, facilitando así que los trabajadores haitianos puedan acceder a nuevas oportunidades laborales en el país americano.

Atención, haitianos con TPS: revelan la fecha de vencimiento de sus permisos de trabajo en EE. UU.

Las autoridades de inmigración de EE. UU. y 'Haitian Times' informaron que los permisos de trabajo para haitianos con TPS serán válidos solo hasta el 1 de julio de 2026. Esta decisión se dio luego de una orden de un juez federal que bloqueó al gobierno de finalizar el TPS para ciudadanos haitianos en febrero, mientras se realiza un proceso judicial relacionado con el programa.

Importante, haitianos con TPS: revelan la fecha de vencimiento de sus permisos de trabajo en EE. UU.

USCIS sorprendió a toda la comunidad al emitir esta actualización para ofrecer datos específicos a los trabajadores como a empleadores, quienes necesitaban una fecha específica para incluir en documentos oficiales, como licencias de conducir y contratos laborales.

Según los informes, la extensión perjudica a numerosos permisos de trabajo haitianos (EAD), abarcando de manera directa a aquellos que originalmente vencían el 3 de febrero de 2026, así como tarjetas más antiguas que datan de 2017.

Revelan la fecha de vencimiento de los permisos de trabajo de haitianos con TPS en EE. UU.

Esta noticia representa una respuesta clara para los empleadores sobre la posibilidad de mantener a sus empleados haitianos en la nómina. Y es que, con esta nueva directriz, USCIS ha brindado instrucciones precisas sobre cómo actualizar el “Formulario I-9”, el documento usado para certificar el permiso de trabajo en el país de Trump.

¿Qué más se sabe sobre esta prórroga?

Bajo este contexto, es importante saber que la prórroga otorgada es de carácter temporal mientras la Corte Suprema evalúa el caso, con una decisión esperada para abril.

En este periodo, los 350.000 haitianos beneficiarios del TPS están protegidos de la deportación y cuentan con toda la autorización legal para desempeñar actividades laborales sin ningún problema.