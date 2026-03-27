¡Alerta! La propuesta busca extender el beneficio por un periodo adicional de 18 meses, brindando a la comunidad venezolana en Estados Unidos “la estabilidad que necesita para trabajar legalmente”. Esta medida tiene como finalidad facilitar la integración de los inmigrantes y asegurarles un entorno propicio para su desarrollo laboral y personal.

Legisladora republicana impulsa iniciativa para restablecer y extender TPS a venezolanos

Mediante un mensaje en la red social X, la congresista Salazar resaltó que, a pesar de algunos avances recientes en Venezuela, las condiciones actuales no aseguran un entorno seguro para el regreso de los ciudadanos. “Aunque vemos señales de progreso en Venezuela, la realidad es que aún queda mucho por hacer y el país no es seguro para muchos”, señaló.

Al respecto, la parlamentaria compartió su apoyo a una iniciativa que busca extender el beneficio migratorio por un periodo adicional de 18 meses, con el fin de ofrecer estabilidad a la comunidad venezolana en Estados Unidos.

“Por eso firmé una petición para llevar al pleno la Ley de TPS para Venezuela y obligar al Congreso a votar, extendiendo estas protecciones por 18 meses y brindando a los venezolanos en EE. UU. la estabilidad que necesitan para trabajar legalmente”, agregó.

Salazar compartió su postura en un argumento humanitario, asegurando que la medida tiene como objetivo proteger a quienes han abandonado Venezuela debido a la crisis política y económica. “Se trata de hacer lo correcto, de estar del lado de quienes huyeron de la represión y de asegurar que el Congreso actúe”, sentenció de manera clara.

¿Qué es el TPS y por qué es importante en EE. UU.?

El TPS es un programa migratorio que ofrece a ciudadanos de naciones que enfrentan conflictos o crisis humanitarias la oportunidad de residir y trabajar de manera temporal en el país americano.

En el contexto de Venezuela, este estatus fue concedido por primera vez en 2021 bajo la administración de Joe Biden y ha sido ampliado en diversas ocasiones. No obstante, su permanencia ha generado un intenso debate político en los últimos años.