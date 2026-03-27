El IRS lanza DURA ADVERTENCIA: fallo judicial eliminó el plan SAVE y millones de familias podrían pagar hasta 400 dólares más cada mes por sus préstamos estudiantiles

Un reciente fallo de la U.S. Court of Appeals cambió el panorama para millones de familias en Estados Unidos. El plan SAVE (Ahorro en una Educación Valiosa), diseñado para reducir los pagos de los préstamos estudiantiles, fue declarado ilegal. Esto podría obligar a los deudores a aumentar sus cuotas y enfrentar una mayor presión fiscal ante el IRS.

El programa SAVE, lanzado en 2023, ofrecía un alivio significativo, reduciendo en algunos casos hasta la mitad las cuotas mensuales. Con su eliminación, millones de familias perderán esta opción y deberán reorganizar sus finanzas para cumplir con los pagos pendientes.

Impacto directo en los pagos y la economía familiar

La eliminación del plan SAVE implica que las familias tendrán que migrar a otros planes de pago, muchos de los cuales son menos accesibles. Según estimaciones, los pagos mensuales podrían subir de 36 a 440 dólares, lo que representa un golpe al presupuesto familiar.

Fallo elimina plan SAVE; el IRS advierte que familias podrían pagar más por sus préstamos estudiantiles.

Además, este cambio repercute en la carga fiscal, ya que los deudores podrían perder beneficios indirectos en su declaración ante el IRS. La reorganización financiera se vuelve crucial para mantener estabilidad económica y evitar problemas tributarios.

Qué deben hacer los afectados y próximos pasos

Los expertos recomiendan a los deudores actuar de inmediato: solicitar un plan de pago basado en ingresos, presentar el formulario oficial de cambio de plan y evaluar opciones de condonación por servicio público si aplican. Revisar el impacto fiscal anual con asesoramiento especializado también es fundamental.

Actualmente, más de 7 millones de personas estaban inscritas en el plan SAVE, con pagos pausados desde 2023 y acumulando intereses. La eliminación del beneficio obliga a estos deudores a prepararse para un escenario financiero más exigente, mientras continúan los litigios y reformas del sistema de préstamos estudiantiles en Estados Unidos.