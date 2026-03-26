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IRS lanza ADVERTENCIA para contribuyentes en EE. UU.: por decisión del gobierno no entregarán rembolsos de impuestos a quienes no cumplan con ESTE requisito OBLIGATORIO
El Servicio de Impuestos Internos (IRS) advierte a los contribuyentes de EE. UU. que no recibirán reembolso de impuestos si no cumplen con un requisito clave.
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El Servicio de Impuestos Internos (IRS) emitió una alerta importante para todos los contribuyentes de Estados Unidos: presentar la declaración de impuestos a tiempo es un requisito obligatorio para recibir los reembolsos correspondientes. Aquellos que no cumplan con el plazo establecido podrían perder el dinero que legítimamente les corresponde.
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La normativa vigente establece que el 15 de abril es la fecha límite para presentar la declaración de impuestos del año fiscal 2022. El incumplimiento de este plazo implica que el IRS no procesará ni entregará los reembolsos de impuestos, incluso si la declaración se presenta posteriormente.
Plazos y requisitos para recibir reembolsos
Según el IRS, los contribuyentes tienen un máximo de tres años desde el cierre del año fiscal para presentar su declaración de impuestos y reclamar los reembolsos. Pasado este período, el dinero no reclamado pasa a ser propiedad del Tesoro de los Estados Unidos, eliminando cualquier posibilidad de recuperación.
El IRS advierte que quienes no cumplan con un requisito obligatorio no recibirán reembolso de impuestos.
Actualmente, se estima que hay aproximadamente 1.200 millones de dólares pendientes en reembolsos de impuestos por contribuyentes que aún no presentaron su formulario 1040 de 2022. Esta cifra no incluye posibles créditos adicionales que podrían incrementar los montos a devolver.
Consecuencias de presentar fuera de plazo
El incumplimiento del requisito obligatorio puede acarrear más que la pérdida de reembolsos de impuestos. Los contribuyentes podrían enfrentar sanciones fiscales y retenciones de fondos si existen deudas pendientes con el IRS, afectando su situación financiera y legal.
Además, aquellos que no hayan presentado sus declaraciones de 2023 y 2024 podrían ver bloqueados los reembolsos de esos años, ya que el IRS podría destinar los montos a saldar obligaciones previas. Presentar la declaración de impuestos correctamente y dentro del plazo sigue siendo la única manera de garantizar la devolución del dinero.
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