¡Aviso importante! Si bien la jubilación debería ser un momento de tranquilidad, para muchos se convierte en una fuente de estrés financiero. En Estados Unidos, cada año, millones de adultos mayores se enfrentan a facturas de impuestos inesperadas que pueden desestabilizar sus finanzas.

Para aquellos que dependen de ingresos fijos, como la Seguridad Social y ahorros, una carga tributaria elevada puede resultar perjudicial. Esta situación no solo representa un inconveniente, sino que se convierte en un riesgo significativo para la estabilidad económica. ¿Qué puedes hacer al respecto y qué tiene que ver el IRS?

EE. UU.: opciones para los que NO pueden realizar los pagos de facturas de impuestos del IRS

‘CBS News’ y otros portales internacionales señalaron que recibir una factura inesperada del IRS durante la jubilación puede ocasionar gran preocupación, especialmente si los ingresos son fijos y el margen financiero es limitado.

EE. UU.: opciones para los que NO pueden realizar los pagos de facturas de impuestos del IRS.

A pesar de esta alarmante situación, existen alternativas disponibles, incluso si no es posible abonar la totalidad de los impuestos adeudados. Las prórrogas a corto plazo, los planes de pago a largo plazo y la condonación parcial de la deuda son opciones que permiten gestionar la obligación tributaria de manera más manejable.

No obstante, lo más crucial es seleccionar una solución que se adapte a la situación financiera personal previo a que se acumulen más multas y se incremente el estrés asociado. AQUÍ más opciones a considerar para evitar graves consecuencias:

Inscríbete en un plan de pago a corto plazo.

Súmate a colaborar con el IRS en un acuerdo de pago a plazos a largo plazo.

Solicita una oferta de compromiso.

Busca estado actualmente no coleccionable.

Pide la reducción de la multa.

Consulta a un especialista en desgravaciones fiscales.

¿Por qué es importante un plan a corto plazo?

En el caso de deudas menores, puedes optar por un plan de pago a corto plazo a través del IRS, el cual puede resultar una alternativa conveniente.

Este tipo de planes suelen ofrecer un plazo de hasta 180 días para saldar la totalidad de la deuda, y la mayoría no requiere un costo de apertura, lo que los convierte en una opción atractiva para jubilados que necesitan tiempo para liquidar activos o reorganizar su flujo de efectivo. El lado negativo, los intereses.