¡Mucha atención! Recientemente, los tribunales federales de EE. UU. han documentado que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) están empleando estaciones de pesaje interestatales en Iowa como parte de sus operaciones para arrestar a los inmigrantes conductores que se sospecha están en el país de manera ilegal. ¿Qué se debe tomar en cuenta?

¡Atención! Con la ayuda de la Patrulla Estatal de Iowa, ICE está arrestando a camioneros en estas zonas

‘lowa Capital Dispatch’ y otros medios compartieron información valiosa sobre los documentos judiciales relacionados con casos de inmigración, los cuales exponen una operación insólita que involucra a agentes estatales colaborando con el ICE para interceptar camiones comerciales que no se detienen en las estaciones de pesaje interestatales.

Con la ayuda de la Patrulla Estatal de Iowa, ICE está arrestando a camioneros en estas zonas.

Se confirmó que, en lugar de imponer multas, los agentes han decidido redirigir a los conductores a estas estaciones, donde, en ocasiones, funcionarios del ICE ya están preparados para arrestarlos.

Al respecto, David Goodner, director ejecutivo del grupo de defensa de inmigrantes Escucha Mi Voz en Iowa, expresó su preocupación: “Es increíble. Hemos recibido numerosas llamadas de inmigrantes que, tras ser detenidos por infracciones de tránsito menores, terminan en el sistema de control migratorio”.

Según los informes, un caso reciente involucró a dos inmigrantes de Coralville, quienes fueron seguidos desde su trabajo por un agente de policía de North Liberty, que los detuvo en la I-380. En poco tiempo, la Patrulla Estatal de Iowa llegó al lugar y un agente comenzó a realizar una investigación migratoria.

La utilización de la policía estatal para detener camioneros en el Medio Oeste ha ocasionado diversas protestas y controversias, especialmente porque las infracciones en las estaciones de pesaje no conllevan penas de cárcel en Iowa.

Así funciona el proceso de detención en las estaciones

Bajo este contexto, el periódico Iowa Capital Dispatch no pudo evitar solicitar a la Patrulla Estatal de Iowa información sobre el funcionamiento del proceso de detención en las estaciones de pesaje del estado, así como la colaboración de los agentes con el ICE.

En respuesta, el sargento Alex Dinkla señaló que el Departamento de Seguridad Pública de Iowa, al que pertenece la patrulla, actúa conforme a la ley. “La institución siempre ha cooperado y prestado asistencia, en la medida permitida por la ley, con las labores de investigación del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y del Departamento de Justicia de los EE. UU. y sus agencias subsidiarias”, dijo.