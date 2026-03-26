¡Aviso importante! Con la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en más de una docena de aeropuertos en Estados Unidos y el aumento de los controles de dispositivos en la frontera, resulta necesario prestar atención a la seguridad digital antes de emprender un viaje.

Cabe precisar que la vigilancia en estos puntos de entrada se ha intensificado, por lo que los viajeros deben adoptar medidas para proteger su información personal y evitar posibles inconvenientes, hasta el punto de la deportación. AQUÍ más detalles.

¡Atención, inmigrantes en EE. UU.! Los agentes de ICE pueden revisar tu teléfono en el aeropuerto

‘The Intercept’ y otros portales webs señalaron que los riesgos asociados a los controles de seguridad en aeropuertos son muy significativos. Y es que, como se recuerda, los agentes del ICE poseen la facultad de inspeccionar los dispositivos electrónicos de los viajeros.

EE. UU.: inmigrante, así puedes evitar que los agentes de ICE revisen tu teléfono en el aeropuerto.

Un caso reciente ilustra esta situación: en junio, un turista noruego fue rechazado en su intento de ingresar al país americano tras la revisión de su teléfono celular. Mientras las autoridades argumentan que la negativa se debió a una confesión de consumo de drogas, el afectado precisó que la causa fue un meme relacionado al vicepresidente JD Vance.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, en todos estos meses, ha intensificado la vigilancia sobre los pasajeros. Un incidente ocurrido el domingo en el Aeropuerto Internacional de San Francisco expuso esta situación, cuando agentes de civil detuvieron a una madre frente a su hija, tras recibir un aviso de la Administración de Seguridad del Transporte.

Por ello, viajero, es recomendable seguir ciertas pautas para minimizar el riesgo de que tu información personal sea comprometida en el proceso de seguridad en el aeropuerto, lo cual ha traído consigo consecuencias.

Así puedes evitar que los agentes de ICE revisen tu teléfono

A continuación, te revelamos lo que debes tomar en cuenta para evitar complicaciones en el país de Donald Trump tras tu paso por alguno de los aeropuertos: