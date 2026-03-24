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AMENAZA TOTAL para contribuyentes en EE. UU.: ESTAFADORES interceptan correos con pagos del IRS y sus fondos podrían perderse para siempre
Los delincuentes alteran los cheques y los depositan en cuentas propias, dejando a los contribuyentes sin recursos. La policía advierte que estos fraudes pueden pasar desapercibidos por meses.
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La temporada de impuestos en Estados Unidos representa no solo un desafío administrativo, sino también un riesgo creciente de fraude. El IRS confirmó que estafadores están interceptando cheques de contribuyentes enviados por correo, y los fondos robados a menudo no pueden recuperarse.
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Los delincuentes alteran los cheques y los depositan en cuentas propias, dejando a las víctimas sin posibilidad de reclamar el dinero. La policía de Beverly Hills advirtió que estos robos pueden pasar desapercibidos durante meses, hasta que los contribuyentes reciben notificaciones del IRS sobre pagos no recibidos.
Cómo ocurren las estafas con pagos del IRS
Enviar cheques al IRS mediante correo se ha vuelto cada vez más peligroso. Los estafadores pueden interceptar los sobres antes de que lleguen a su destino, modificar los cheques y depositarlos en sus propias cuentas bancarias. Este tipo de fraude a menudo pasa desapercibido durante meses, hasta que las víctimas notan que sus pagos nunca fueron procesados.
Contribuyentes en EE. UU. enfrentan riesgo de perder pagos del IRS enviados por correo a estafadores.
La Policía de Beverly Hills (BHPD) advierte que, una vez que los fondos son retirados por los delincuentes, recuperarlos es prácticamente imposible. Por ello, recomiendan a los contribuyentes utilizar métodos electrónicos para pagar sus impuestos, asegurando la seguridad de su dinero y evitando pérdidas irreversibles.
Medidas de prevención para proteger tus fondos
La principal recomendación para los contribuyentes es efectuar los pagos de impuestos directamente a través del portal oficial del IRS, usando transferencias electrónicas seguras en lugar de cheques físicos. Este método disminuye el riesgo de que los fondos sean interceptados por estafadores y garantiza la correcta acreditación de los pagos.
Cuando sea imprescindible enviar un cheque por correo, es esencial revisar de manera periódica los estados de cuenta bancarios y permanecer atentos a cualquier movimiento sospechoso. La prevención y la vigilancia constante son claves para proteger los pagos de impuestos y evitar convertirse en víctima de fraude durante la temporada fiscal.
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