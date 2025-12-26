BUENAS NOTICIAS para contribuyentes en EE. UU.: IRS anuncia beneficios fiscales para cuentas de ahorro en salud

Si eres contribuyente asiduo en los Estados Unidos, entonces hay buenas noticias para ti, ya que el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) anunció un nuevo beneficio fiscal para millones que posean una cuenta de ahorros para salud (HSA).

IRS dará beneficios fiscales a contribuyentes con cuentas de ahorro en salud (HSA)

Y es que gracias a la ley One Big Beautiful Bill Act (OBBBA), este tipo de cuentas de ahorra experimentarán varios cambios, entre ellos ampliando la elegibilidad a ciertos planes de seguro de salud para contribuir a las HSA (Health Saving Accounts).

El HSA permite a los participantes ahorrar e invertir dinero para emplearlo en costos de atención médica libre de impuestos, también pueden hacer retiros libres de impuestos de la cuenta para gastos médicos calificados; asimismo, acceder a deducción fiscal por contribuciones a la HSA, siempre que el dinero aumente libre de impuestos.

Uno de los cambios permanentes es que las personas con un plan de salud con deducible alto puedan usar telesalud, así como otros servicios de atención remota antes de cumplir con su deducible y, aún así, ser elegibles para contribuir a una HSA, el cual entró en vigencia el pasado 1 de enero de 2025.

El IRS es el ente recaudador de impuestos en los Estados Unidos.

Para 2026, los planes bronce y catastróficos, que está disponibles por medio de un intercambio de seguros de salud se considerarán compatibles con HSA, "independientemente de si los planes satisfacen la definición general de un plan de salud con deducible alto", detalla The US Sun.

Además, indica que esta ampliará la capacidad de quien tienen planes de salud con deducibles altos para contribuir a cuentas HSA, contrario a que antes los inscritos en dichos planes no podían, por lo general, contribuir a las HSA.

The US Sun rescata lo que el gobierno federal dijo sobre esto: "los planes bronce y catastróficos no necesitan comprarse a través de un intercambio para calificar para el nuevo alivio".

También se agregó una expansión para los inscritos en ciertos acuerdos de servicios de atención primaria directa (DPC) para contribuir a una HSA desde 2026. Los que estén en DPC pueden emplear fondos HSA libres de impuestos para pagar facturas periódicas de DPC.