- Hoy:
- Partidos de hoy
- Man United vs Newcastle
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga Peruana de Vóley
PÁNICO ABSOLUTO en Walmart de Rolla por violenta mujer que hizo amenazas con cuchillo: también atacó una gasolinera
La mujer escapó de la gasolinera cuando el empleado quiso activar el "botón del pánico". Cuando la policía la arrestaba intentó quitarle al oficial su pistola eléctrica.
Momentos de terror se vivió en Rolla, Missouri, por el accionar de una sola persona que se mostró amenazante en un Walmart local, pero momentos antes en una gasolinera. La mujer utilizó un cuchillo para robar a sus víctimas.
PUEDES VER: ALERTA en Walmart de Beckley, Virginia Occidental: sujeto amenaza con cuchillo y roba pertenencias a clientes
Dos asaltos fallidos en menos de una hora
La infame protagonista de esta nota lleva por nombre Samantha F. Feeler, de 31 años, residente de Vienna quien, de acuerdo al reporte de la policía local, ingresó a una gasolinera de 2000 North Bishop Avenue el pasado viernes 19 de diciembre de 2025. En horas de la tarde amenazó a un empleado con una navaja donde le exigió dinero de la caja registradora.
La mujer dejó el establecimiento cuando el vendedor retrocedió para intentar activar el botón de pánico y en menos de una hora Feeler utilizó la misma arma blanca para amenazar a una mujer en un estacionamiento de Walmart en la 500 de South Bishop Avenue. Metió su mano por una ventana abierta, agarró el brazo de su víctima provocando que esta empezara a gritar, por lo que la asaltante se escondió en un negocio aledaño.
Cuando la policía la arresto, lo hizo cuando Samantha Feeler estaba dentro del Walmart y, en medio de su detención, la mujer intentó arrebatarle a un agente su pistola eléctrica. Luego de esto, fue conducida a la cárcel del condado de Phelps y pesa encima de ella una fianza de US$250.000 dólares, esperando el inicio de su comparecencia el próximo martes.
- 1
GOLPE DURO para inmigrantes en Maryland: oficiales de ICE disparan contra conductor durante operativo migratorio
- 2
ALERTA MÁXIMA en Walmart de Wilson: VIOLENTO INCIDENTE obliga a interrumpir las compras de Nochebuena
- 3
GRAN NOTICIA para un grupo de inmigrantes: EE. UU. abrió la frontera para quienes completen este trámite antes del 4 de enero
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90