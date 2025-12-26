PÁNICO ABSOLUTO en Walmart de Rolla por violenta mujer que hizo amenazas con cuchillo: también atacó una gasolinera

Momentos de terror se vivió en Rolla, Missouri, por el accionar de una sola persona que se mostró amenazante en un Walmart local, pero momentos antes en una gasolinera. La mujer utilizó un cuchillo para robar a sus víctimas.

Dos asaltos fallidos en menos de una hora

La infame protagonista de esta nota lleva por nombre Samantha F. Feeler, de 31 años, residente de Vienna quien, de acuerdo al reporte de la policía local, ingresó a una gasolinera de 2000 North Bishop Avenue el pasado viernes 19 de diciembre de 2025. En horas de la tarde amenazó a un empleado con una navaja donde le exigió dinero de la caja registradora.

La mujer dejó el establecimiento cuando el vendedor retrocedió para intentar activar el botón de pánico y en menos de una hora Feeler utilizó la misma arma blanca para amenazar a una mujer en un estacionamiento de Walmart en la 500 de South Bishop Avenue. Metió su mano por una ventana abierta, agarró el brazo de su víctima provocando que esta empezara a gritar, por lo que la asaltante se escondió en un negocio aledaño.

Cuando la policía la arresto, lo hizo cuando Samantha Feeler estaba dentro del Walmart y, en medio de su detención, la mujer intentó arrebatarle a un agente su pistola eléctrica. Luego de esto, fue conducida a la cárcel del condado de Phelps y pesa encima de ella una fianza de US$250.000 dólares, esperando el inicio de su comparecencia el próximo martes.