ALERTA para ciudadanos e inmigrantes contribuyentes en EE. UU.: podrían PERDER hasta US$ 5.000 del IRS si no completan este FORMULARIO CLAVE antes de abril
El IRS confirmó que tanto ciudadanos como inmigrantes pueden perder hasta US$ 5,000 si no completan el Formulario 8839 antes del 15 de abril de 2026.
El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó que los contribuyentes, tanto ciudadanos como inmigrantes residentes, pueden recibir hasta US$ 5.000 de reembolso si completan correctamente un formulario específico antes del 15 de abril de 2026.
PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA para ciudadanos e inmigrantes en EE. UU.: el IRS impondrá MULTAS a quienes no realicen este trámite OBLIGATORIO en su declaración de impuestos
Este beneficio corresponde al crédito fiscal por adopción, que desde el año fiscal 2025 incluye una parte reembolsable, lo que permite cobrar el dinero incluso si no se deben impuestos.
Qué formulario se debe completar
El IRS solicita que los contribuyentes completen el Formulario 8839 (Gastos calificados por adopción) y lo adjunten a su declaración anual de impuestos. En este formulario deben registrarse los datos del menor adoptado y detallar los gastos relacionados con la adopción, como honorarios legales, costos judiciales y gastos de traslado.
En el caso de adopciones de niños con necesidades especiales, es posible reclamar el crédito completo incluso si no se incurrieron gastos directos, siempre que la adopción esté oficialmente reconocida por una autoridad estatal o tribal y se presente la documentación que lo respalde.
Requisitos para acceder al reembolso
Para poder recibir el depósito de hasta US$ 5.000, los contribuyentes deben cumplir con varias condiciones:
- Tener un ingreso bruto ajustado modificado de hasta US$ 259.190, con reducción progresiva hasta US$ 299.190.
- Presentar declaración conjunta si están casados.
- Haber realizado una adopción nacional, internacional o de cuidado temporal.
- Completar y adjuntar correctamente el Formulario 8839 a la declaración de impuestos.
Fecha límite y advertencia
El plazo límite coincide con el cierre oficial de la temporada fiscal, el 15 de abril de 2026. Aquellos contribuyentes que no completen correctamente el formulario antes de esa fecha podrían perder hasta US$ 5.000 del reembolso del IRS.
El organismo fiscal advierte que este trámite es indispensable para activar el crédito fiscal por adopción y asegurar que el depósito se procese sin inconvenientes. Se recomienda revisar la documentación con cuidado y, en caso de dudas, buscar asesoría profesional para evitar errores que puedan bloquear el reembolso.
- 1
ALERTA MÁXIMA para ciudadanos e inmigrantes en EE. UU.: el IRS impondrá MULTAS a quienes no realicen este trámite OBLIGATORIO en su declaración de impuestos
- 2
ALERTA por trampa mortal en Walmart: hombre atrajo a su padrastro con una mentira a la tienda y le DISPARÓ FATALMENTE en la cabeza
- 3
ALERTA ROJA para inmigrantes indocumentados y ciudadanos en estos 14 AEROPUERTOS de EE. UU.: ICE se despliega con el favor de Trump
