ALERTA para inmigrantes latinos en EE. UU.: USCIS reactiva trámites migratorios congelados tras largos años y miles podrán beneficiarse, ¿qué pasará con tu caso?

Miles de inmigrantes latinos en Estados Unidos podrían finalmente ver avances en sus trámites migratorios luego de años de espera. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ha comenzado a reactivar solicitudes que permanecían congeladas, lo que genera expectativa entre comunidades afectadas, especialmente de Venezuela y Cuba.

Según abogados especializados, esta reactivación se dará de forma progresiva y no automática, lo que significa que algunos casos comenzarán a moverse mientras otros seguirán en revisión. Aun así, la medida representa un cambio importante tras un largo periodo de incertidumbre en el sistema migratorio.

Quiénes podrían beneficiarse de la reactivación

Los expertos señalan que la medida podría beneficiar principalmente a inmigrantes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua, quienes han sido los más afectados por la paralización de trámites migratorios en los últimos años. En particular, se trata de personas con solicitudes congeladas, beneficiarios de programas humanitarios como el parole y casos detenidos por revisiones administrativas dentro de USCIS.

USCIS reactiva trámites migratorios congelados; miles de inmigrantes latinos podrían beneficiarse.

Para muchos de estos migrantes, la reactivación implica la posibilidad de retomar procesos clave como permisos de trabajo (EAD), solicitudes de residencia permanente o incluso trámites de asilo, que habían quedado suspendidos sin respuesta. Sin embargo, los abogados advierten que no todos los expedientes avanzarán al mismo tiempo, por lo que recomiendan revisar el estatus del caso, mantener actualizados los datos personales y estar atentos a notificaciones oficiales de USCIS.

Millones de casos en espera y qué pasará ahora

Actualmente, se estima que existen cerca de 2 millones de solicitudes migratorias congeladas, con mayor impacto en comunidades de Cuba, Venezuela y Haití, cuyos ciudadanos concentran una gran parte de los casos en espera. Estas poblaciones han sido especialmente afectadas por decisiones administrativas y suspensiones de programas migratorios en años recientes.

Aunque la reactivación representa un avance importante, especialistas advierten que el proceso será gradual y podría tomar tiempo debido al volumen acumulado de expedientes. En este contexto, el futuro de cada caso dependerá de revisiones individuales y de la capacidad de USCIS para procesar la enorme cantidad de solicitudes pendientes, por lo que la incertidumbre aún no desaparece del todo.