¡Atención! Recientemente, Estados Unidos presentó nuevos billetes de dólar que ya empezarán a circular en los próximos meses, con un cambio inédito en su diseño: por primera vez en la historia del país; llevarán la firma de un presidente en funciones, Donald Trump.

Es importante señalar que esta medida forma parte de las actualizaciones oficiales previstas por el Departamento del Tesoro en el marco del aniversario 250 de la independencia del país estadounidense. AQUÍ todo sobre estas últimas modificaciones.

EE. UU.: así serán los nuevos billetes de dólar, con la firma de Donald Trump

Según informó ‘El Cronista’ y las autoridades, las nuevas versiones de la moneda estadounidense no alterarán su aspecto visual general, pero sí tendrán modificaciones muy significativas. Entre las actualizaciones más llamativas está la modificación de la firma que figura en el dinero, representando un cambio histórico en una práctica de años.

EE. UU.: así serán los nuevos billetes de dólar, ¿desde cuándo entrarán en vigencia?

Y es que, según los informes, los nuevos billetes de dólar conservarán el mismo diseño en relación a imágenes, colores y medidas de seguridad, pero tendrán otros cambios importantes:

Sustitución de la firma del Tesorero de EE. UU. por la del actual presidente del país, Donald Trump.

Inclusión también de la firma del secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Mantenimiento de elementos obligatorios como “In God We Trust”.

Sin variaciones en los retratos (que, por ley, deben pertenecer a personas fallecidas).

Todo ello, evidencia el rompimiento de una tradición que ha estado vigente desde 1861, año en que se emitieron los primeros billetes federales. Cabe mencionar que, la última firma de un tesorero que se vio en circulación fue la de Lynn Malerba, poniendo fin a más de 160 años de continuidad institucional.

¿Desde cuándo entrarán en vigencia estos billetes?

Bajo este contexto, los nuevos billetes de dólares recién diseñados empezarán a ser impresos en junio de este 2026, con un enfoque inicial en los de 100 dólares. Luego, el procedimiento se ampliará a las otras cantidades a lo largo de los meses posteriores, tal como se señaló en el plan establecido por las propias autoridades.

Es bueno agregar que la fabricación empieza en verano, pero la distribución a las entidades bancarias podría tardar algunas semanas. Esto implica que coexistirán por un periodo con los billetes antiguos que todavía son aceptados, los cuales llevan las firmas de Janet Yellen y otros funcionarios.