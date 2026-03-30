ALERTA MÁXIMA en estacionamiento de Walmart en Georgia: buscan intensamente a dos sospechosos tras FRENÉTICA HUIDA en motocicleta, ¿a dónde fueron?
Dos jóvenes huyeron tras una persecución en un Walmart causando varios accidentes y la policía del condado de Hart pide ayuda a los vecinos para localizarlos.
En Hart County, Georgia, se emitió una alerta de búsqueda activa por dos individuos que participaron en una persecución en motocicleta con agentes del orden público, la cual terminó en un accidente y una huida caótica dentro del estacionamiento de un Walmart. La información fue confirmada por la fuente principal, WYFF 4.
El sábado por la noche, los agentes intentaron detener una motocicleta en el estacionamiento de Murphy USA.
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Dos personas son buscadas tras una persecución en motocicleta en el estacionamiento de Walmart
Según detalla WYFF 4, las autoridades intentaron detener una motocicleta la noche del sábado en la tienda Murphy USA, ubicada dentro del estacionamiento de un Walmart. Sin embargo, el conductor no se detuvo y aceleró, atravesando rápidamente el estacionamiento del supermercado.
Los agentes del orden siguieron a la motocicleta mientras esta ingresaba al área del Dollar Tree y luego regresaba al estacionamiento de Walmart, en una persecución que describieron como arriesgada y a alta velocidad.
Durante la huida, la motocicleta chocó contra otro vehículo. Tras el impacto, los ocupantes de la moto se dieron a la fuga. Las autoridades informaron que el conductor abandonó la motocicleta y huyó a pie, para luego abordar un automóvil que se marchó del lugar a toda prisa, dejando a los oficiales sin poder dar con los sospechosos.
Autoridades buscan a los sospechosos: ofrecen recompensas y hacen un llamado al público
La Oficina del Sheriff del Condado de Hart emitió órdenes de arresto y busca activamente a las dos personas vinculadas con este incidente de fuga y conducción peligrosa. Los nombres de los implicados y los cargos que enfrentan son:
- Toby Haygood, de 23 años, de Hartwell, está siendo buscado por cargos que incluyen huir o intentar evadir a la policía, conducción temeraria, conducir con licencia suspendida o revocada, no poseer registro vehicular y darse a la fuga tras un accidente.
- Lindsey Crowe, de 22 años y también residente de Hartwell, está siendo buscada por huir e intentar evadir a los agentes del orden público.
Las autoridades solicitan que cualquier persona con información sobre el paradero de Haygood o Crowe se comunique de inmediato con la Oficina del Sheriff del Condado de Hart al 706-376-3114.
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