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Incidente en Walmart mantiene a todos en MÁXIMA ALERTA: mujer fue acusada de DISPARAR un arma durante altercado violento

Tionne Harris, de 24 años, fue arrestada por disparar un arma durante un conflicto en el estacionamiento de Walmart en Maplewood y enfrenta cargos graves.

María Zapata
Acusan a una mujer de disparar en el estacionamiento de Walmart.
Acusan a una mujer de disparar en el estacionamiento de Walmart. | Composición: María Zapata | Líbero
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Un incidente ocurrido en el aparcamiento de un Walmart en EE. UU. ha generado inquietud entre los vecinos, tras la detención de una mujer de 24 años, acusada de presuntamente disparar durante una disputa. Las autoridades continúan investigando los hechos, mientras la situación provoca alarma entre quienes viven y frecuentan la zona.

Walmart EE. UU.

Tionne Harris, de 24 años, enfrenta cargos de agresión grave y uso criminal de arma de fuego.

Walmart recibió una llamada amenazando con una bomba en la tienda.

PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA en el Walmart de St. Clairsville: por qué la tienda fue EVACUADA de emergencia y QUÉ ENCONTRARON las autoridades

Violencia y disparos en estacionamiento de Walmart: detalles del incidente

Según documentos oficiales citados por Fox2Now, el incidente tuvo lugar la tarde del 23 de marzo en el estacionamiento de un Walmart en Maplewood, condado de St. Louis. La fiscalía sostiene que Tionne Harris, de 24 años, tuvo un enfrentamiento verbal con otra persona, que escaló a una pelea física.

Durante la trifulca, que también involucró a un familiar de Harris, los investigadores señalan que Harris "se unió a la pelea pisoteando a la víctima después de que esta cayera al suelo", según la denuncia penal. Posteriormente, cuando la víctima logró ponerse de pie, la acusada supuestamente sacó un arma de fuego y disparó, generando alarma entre los testigos. La policía recuperó un casquillo percutido en el lugar, de acuerdo con la investigación.

Mujer enfrenta cargos por agresión con arma de fuego

Tras los disparos, Harris y su prima abandonaron el estacionamiento, pero más tarde fueron localizadas por las autoridades en su domicilio. Los agentes identificaron el vehículo involucrado en el altercado, agrega Fox2Now. Harris fue arrestada y, aunque aseguró desconocer el paradero del arma, gran parte de lo ocurrido quedó registrada en video, según los investigadores.

Un juez determinó que existían elementos suficientes para considerar que Harris estaba implicada en los hechos y concluyó que representaba un peligro para la comunidad, especialmente porque el arma fue disparada en una zona concurrida. Por ello, se emitió una orden de arresto formal. Actualmente, Harris permanece detenida con una fianza de US$100.000 en efectivo, mientras las autoridades continúan con la investigación.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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