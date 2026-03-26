¡Atención! Recientemente, las autoridades policiales de Baytown, en Estados Unidos, atendieron un reporte de tiroteo que involucró a un trabajador masculino en el Walmart, ubicado en Garth Road. Los agentes locales se movilizaron rápidamente al lugar para investigar los hechos y garantizar la seguridad de los presentes. ¿Se confirmó otros arrestos?

Walmart: reportan arresto de empleado acusado de usar arma de fuego en tiroteo

‘The Baytown Sun’ y otros portales internacionales señalaron que, este 26 de marzo, se llevó a cabo la detención de un empleado de Walmart tras disparar un arma de fuego mientras atendía pedidos para llevar, en Estados Unidos.

Según la policía local, el individuo, del cual no se reveló su nombre ni edad, se encontró con tres hombres con quienes había tenido conflictos previos. El trabajador, sintiéndose amenazado, decidió accionar su arma.

Walmart: reportan arresto de empleado acusado de usar arma de fuego en tiroteo.

Afortunadamente, no se registraron heridos en el establecimiento, aunque dos vehículos resultaron afectados por los disparos. En el lugar del tiroteo, también se pudo recuperar el arma utilizada. Hasta el momento, según los informes, los detectives siguen investigando el caso, y todas las partes implicadas se encuentran colaborando con las autoridades.

¿Qué tienda es la competencia directa de Walmart en EE. UU.?

Por otro lado, pese a todos los conflictos y situaciones de riesgo, Walmart es una tienda muy popular y líder en el mercado estadounidense, donde se encuentra en constante rivalidad con grandes minoristas.

Amazon, Target, Costco Wholesale y Kroger son sus competencias directas. Estas empresas luchan por ofrecer los mejores precios, una amplia gama de productos y servicios de comercio electrónico. Amazon se posiciona como el líder en ventas digitales, mientras que Target se distingue por su enfoque en la experiencia del usuario.