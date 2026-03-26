¡Aviso importante! Recientemente, se conoció que los inmigrantes haitianos que cuenten con el Estatus de Protección Temporal (TPS) y con las licencias de conducir emitidas en Florida, podrán continuar usando sus documentos hasta, al menos, el 1 de julio de 2026. ¿Por qué se tomó esta decisión?

Atención, inmigrantes haitianos con TPS: anuncian prórroga de renovación de sus licencias hasta esta fecha

Vale mencionar que esta inesperada información fue confirmada por Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade. ‘Miami Herald’ también compartió información relevante al respecto.

Esta extensión de la fecha de vencimiento para la renovación de licencias de conducir, la cual se confirmó este jueves 26 de marzo, afecta a todos los extranjeros haitianos que son elegibles, quienes deberán acudir a una oficina local para realizar el trámite y abonar una tarifa de $54,25.

Atención, inmigrantes haitianos con TPS: anuncian prórroga de renovación de sus licencias hasta esta fecha.

Recordemos que, anteriormente, una prórroga permitía que las licencias fueran válidas hasta el 15 de marzo para individuos con TPS o los que tienen una solicitud pendiente con un documento de autorización de trabajo vencido. Fernández confirmó que recibió la notificación sobre esta nueva prórroga del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida.

Esta medida está relacionada con los procedimientos legales y la finalización del TPS, que ha permitido a más de 300.000 haitianos residir y trabajar de manera legal en EE. UU. Si bien, el Departamento de Seguridad Nacional había establecido el 3 de febrero como fecha de fin del TPS para Haití, un juez federal en Washington, D.C., bloqueó esta decisión.

¿Qué aporta esta prórroga a los haitianos con TPS?

Bajo este contexto, es bueno saber que un tribunal de apelaciones revocó la suspensión y, al respecto, la administración Trump ha apelado ante la Corte Suprema, que escuchará los argumentos orales el próximo mes. La resolución de la corte se dará a conocer en una fecha posterior.

Fernández precisó que “esta prórroga temporal brinda tiempo adicional mientras continúan los procedimientos legales federales relacionados con la designación del TPS para Haití”, asegurando que los extranjeros podrán acceder a servicios si cumplen con los requisitos y presentan la documentación válida que confirme su estatus legal.