LA PEOR NOTICIA DE AÑO NUEVO para migrantes en EE. UU.: estos países perderán el TPS y sus beneficiarios quedarán sin protección en 2026

El inicio de 2026 traerá una noticia alarmante para miles de migrantes en Estados Unidos. El Estatus de Protección Temporal (TPS), que permite vivir y trabajar legalmente a ciudadanos de países afectados por crisis graves, llegará a su fin para varias nacionalidades, dejando a sus beneficiarios sin protección migratoria.

La decisión, impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ha generado preocupación entre comunidades migrantes y organizaciones defensoras de derechos humanos. Muchas de estas personas llevan años establecidas en el país y ahora enfrentan un futuro incierto, con el riesgo de detención o deportación si no se anuncian nuevas extensiones.

Qué es el TPS y cómo decide EE. UU. su cancelación

El TPS en EE. UU. se otorga a ciudadanos de países que atraviesan conflictos armados, desastres naturales, epidemias u otras condiciones extraordinarias que impiden un retorno seguro. La designación es temporal y puede concederse por 6, 12 o 18 meses, con posibilidad de renovaciones sucesivas.

Sin embargo, el DHS está obligado a revisar cada designación al menos 60 días antes de su vencimiento. Tras evaluar la situación del país de origen, el gobierno decide si extiende o cancela el beneficio. En esta ocasión, la revisión ha resultado en la terminación del TPS para múltiples países.

Lista de países que perderán el TPS en 2026

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS), los migrantes de los siguientes países perderán el TPS en 2026 si no hay nuevas extensiones:

Birmania (Myanmar): 26 de enero de 2026

26 de enero de 2026 Sudán del Sur: 5 de enero de 2026

5 de enero de 2026 Haití: 3 de febrero de 2026

3 de febrero de 2026 Etiopía: 13 de febrero de 2026

13 de febrero de 2026 Yemen: 3 de marzo de 2026

3 de marzo de 2026 Somalia: 17 de marzo de 2026

17 de marzo de 2026 Líbano: 27 de mayo de 2026

27 de mayo de 2026 El Salvador: 9 de septiembre de 2026

9 de septiembre de 2026 Sudán: 19 de octubre de 2026

19 de octubre de 2026 Ucrania: 19 de octubre de 2026

En el caso de Venezuela, el TPS otorgado bajo la designación de 2021 ya expiró en noviembre de 2025. Algunos beneficiarios de la designación de 2023 mantendrán el estatus hasta octubre de 2026, siempre que hayan recibido aprobaciones específicas dentro de un periodo determinado.

Qué sostiene el gobierno de EE. UU. sobre el fin del TPS

El USCIS ha reiterado que el TPS fue creado como una medida estrictamente temporal y que el gobierno busca evitar lo que considera un uso prolongado del programa. Bajo esta postura, la secretaria del DHS, Kristi Noem, ha puesto fin al TPS para más de diez países.

Además, las autoridades han instado a los migrantes cuyo TPS fue cancelado a utilizar la aplicación CBP Home para notificar su salida del país e iniciar un proceso de autodeportación, una recomendación que ha generado fuertes críticas por el impacto humanitario que podría tener.