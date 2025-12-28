ALERTA para haitianos en EE. UU.: el fin del TPS podría dejar a este grupo de personas sin hogar ni trabajo

En Estados Unidos, el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para haitianos no es solo un debate político: significa la posibilidad real de perder años de esfuerzo, incluyendo hogar, trabajo y futuro de sus hijos. Familias como la de Jonese Dérious, madre soltera en Miami, viven con la incertidumbre de qué pasará cuando la protección expire el 3 de febrero de 2026.

El TPS permite a los beneficiarios vivir y trabajar legalmente en EE. UU. durante crisis en su país, como desastres naturales o conflictos graves. Haití recibió esta protección tras el terremoto de 2010, que dejó más de un millón de desplazados. La reciente decisión del Gobierno de Donald Trump de poner fin al TPS para Haití afecta a 350.000 personas, muchas de ellas con años de residencia y contribuciones a la economía estadounidense.

Impacto social y económico del fin del TPS

El fin del TPS no solo afecta a las familias haitianas, sino que también tiene consecuencias económicas significativas. Paul Christian Namphy, líder comunitario en Miami, advierte que estos trabajadores son esenciales para sectores críticos como salud, educación, construcción y comercio minorista.

Manifestantes haitianos en Nueva York exigen mantener el TPS.

"Los haitianos contribuyen miles de millones de dólares cada año a la economía de EE. UU. y pagan impuestos federales, estatales y locales. Sin su mano de obra, la economía de Florida estaría gravemente afectada", asegura Namphy.

Consecuencias para la comunidad haitiana

Muchos beneficiarios del TPS ya no consideran Haití su hogar y temen regresar ante la violencia y la inseguridad. La crisis en Haití incluye pandillas armadas, asesinatos, secuestros y colapso institucional, lo que convierte el retorno en un riesgo extremo para quienes han vivido décadas en EE. UU.

Farah Larrieux, organizadora comunitaria, señala que "regresar ahora sería prácticamente una sentencia de muerte" para muchos. La decisión genera un costo emocional profundo en las familias haitianas, con estrés, miedo y ansiedad generalizada.

Reacción de líderes y activistas

Líderes comunitarios, activistas y políticos han condenado la decisión como injusta y peligrosa, resaltando la necesidad de una solución migratoria permanente. "Necesitamos una reforma que permita a estas personas seguir viviendo y trabajando legalmente aquí", afirma Namphy.

Organizaciones como el Movimiento Red de Acción Familiar (FANM) y la Cámara de Comercio Haitiano Americana destacan que el impacto será inmediato en empleo, educación, salud y servicios comunitarios, afectando no solo a los inmigrantes sino también a quienes dependen de ellos.

Lo que está en juego

El fin del TPS podría implicar:

Pérdida de empleo legal y permisos de trabajo.

y permisos de trabajo. Riesgo de perder hogar y propiedad .

. Inseguridad jurídica y migratoria para hijos ciudadanos estadounidenses.

Impacto económico en sectores esenciales de Florida.

Consecuencias emocionales y sociales profundas para la comunidad haitiana.

El DHS ha ofrecido opciones como autodeportación mediante la aplicación CBP Home, con vuelo gratuito y bono de US$3,000, pero estas medidas no solucionan el problema de raíz y no eliminan los riesgos en Haití.