EXCELENTES NOTICIAS para inmigrantes en EE. UU.: titulares de TPS vencido podrían evitar la deportación con estas alternativas legales
Abogados en Florida explican opciones legales para inmigrantes con TPS vencido y alertan sobre la incertidumbre en centros de detención.
Abogados de inmigración en el sur de Florida advierten que algunos inmigrantes cuyo Estatus de Protección Temporal (TPS) ha expirado o está próximo a vencer podrían tener alternativas legales para evitar la deportación.
La orientación surge en un contexto marcado por preocupación y miedo en centros de detención migratoria, donde muchas familias enfrentan incertidumbre sobre el futuro de sus seres queridos.
Alternativas legales para titulares de TPS
Patricia Elizee, abogada de inmigración, explicó que ciertos titulares de TPS pueden solicitar un estatus legal a través de un tribunal de inmigración, dependiendo de factores como los vínculos familiares y el tiempo de residencia en Estados Unidos.
Según Elizee, quienes demuestren residencia en EE. UU. por más de 10 años y tengan un familiar directo que sea ciudadano estadounidense o residente permanente podrían ser elegibles para que un juez les conceda una Green Card.
Abogados explican opciones legales para inmigrantes con TPS vencido en Florida.
El familiar calificado debe ser padre, madre, cónyuge o hijo, y el proceso es completamente discrecional. Por ello, la abogada recomienda contratar a un especialista en inmigración, ya que cada caso es evaluado individualmente por un juez. Esta opción es poco conocida, pero podría representar una vía legal para quienes enfrentan vencimiento de su TPS.
Impacto en familias y comunidades
Decenas de miles de beneficiarios del TPS residen en el sur de Florida, donde las detenciones afectan profundamente a comunidades enteras. Familias como la de Justo Betancourt, actualmente detenido, han alzado la voz para visibilizar la incertidumbre y el miedo que generan las deportaciones.
Su hija, Arianne Betancourt, compartió públicamente la angustia de ver a su padre bajo custodia, recordando que padece diabetes y otras condiciones médicas que requieren medicamentos diarios. Historias como esta evidencian el impacto humano de las políticas migratorias y la importancia de conocer las opciones legales disponibles.
